ETV Bharat / sports

IND vs WI: दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी, जानें वजह

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों अपने बाजू पर का पट्टी बांध रखी है.

दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी
दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिसमें भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज कर रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर खेल रहे है.

वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी
दरअसल वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन का 4 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. जिसके सम्मान में खिलाड़ियों ने काली पट्टियां बांध रखी हैं. क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पूर्व खिलाड़ी बर्नार्ड जूलियन के सम्मान में काली पट्टी बांधी हैं, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था. ऑलराउंडर जूलियन 1975 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे.'

जूलियन का क्रिकेट करियर
बता दें की 1970 के दशक में वेस्टइंडीज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जूलियन ने 24 टेस्ट मैच खेले और 866 रन बनाए तथा 50 विकेट लिए. 12 एकदिवसीय मैचों में उन्होंने 86 रन बनाए और 18 विकेट लिए. वह 1975 में पहला पुरुष एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे. उस प्रतियोगिता में, जूलियन ने श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच में 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

उन्होंने 1975 के वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में 37 गेंदों पर 26 रनों की तेज पारी भी खेली थी, जिसमें उनकी टीम ने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में ट्रॉफी जीती थी. उनका क्रिकेट करियर तब समाप्त हुआ जब वह 1982/83 में रंगभेद युग के दौरान दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली एक विद्रोही वेस्टइंडीज टीम में शामिल हो गए.

जूलियन ने 1970 से 1977 तक इंग्लिश काउंटी टीम केंट के लिए 179 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 336 विकेट लिए और 3,296 रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम जूलियन की निडरता को नई दिल्ली में शुरू हो रहे टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के जरिए दोहराने की उम्मीद करेगी, जहां वे दो मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे हैं.

पहला टेस्ट पारी और 140 रन से हारे
दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने मेहमान टीम को पारी और 140 रनों से करारी मात दी थी. जो भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी जीत है. वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर ही सिमट गई थी.जबकि मेजबान ने अपनी पहली पारी 448/5 रन पर घोषित कर दी. जिसकी वजह से उनको 286 रनों की बढ़त मिल गई और फिर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी दूसरी पारी 146 रनों पर ही सिमट गई.

IND vs WI 2nd Test: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाजे, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स
भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

ये भी पढ़ें

IND vs WI: भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

For All Latest Updates

TAGGED:

PLAYERS WORE BLACK ARMBANDSBLACK ARMBANDS IN CRICKETWEST INDIES BLACK ARMBANDSIND VS WI 2ND TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.