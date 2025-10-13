23 सालों में पहली बार! जॉन कैंपबेल ने शतक जड़कर हासिल की खास उपलब्धि
जॉन कैंपबेल ने दिल्ली टेस्ट में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 115 रनों की पारी खेली.
Published : October 13, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां भारत का दबदबा रहा है, वहां वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे और चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने तीसरे दिन भारत द्वारा फॉलोऑन दिए जाने के बाद पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर चौथे दिन अपनी पारी को शतक में तब्दील कर दिया.
इस शानदार शतकीय पारी की वजह से वेस्टइंडीज की टीम को पारी की हार से बचाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की.
कैंपबेल ने 199 गेंदों में 12 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 115 रनों की पारी खेली. जबकि शाई होप ने 214 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 103 रनों की पारी खेली. इन दोनों खिलाड़ियों के शतक का टीम के साथियों ने पवेलियन में खड़े होकर तालियों से स्वागत किया.
🚨 JOHN CAMPBELL - FIRST WEST INDIES OPENER IN 23 YEARS TO SCORE A TEST HUNDRED IN INDIA. 🚨 pic.twitter.com/vrgU0QB1rX— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 13, 2025
कैंपबेल ने हासिल की खास उपलब्धि
कैंपबेल 23 सालों में भारत में टेस्ट शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए. इससे पहले टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वेवेल हिंड्स ने 2002 में ईडन गार्डन्स में शतक लगाया था. इसके अलावा कैंपबेल 2006 में बासेटेरे में डैरेन गंगा के 135 रनों के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले पहले वेस्टइंडीज सलामी बल्लेबाज भी बन गए हैं. वह दिल्ली में अपना पहला टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल हो गए, जिसमें विवियन रिचर्ड्स और कपिल देव जैसे दिग्गज शामिल हैं.
उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें कॉलिन्स किंग, रॉबर्ट सैमुअल्स, रिडले जैकब्स और शेन डॉरिच के साथ, छक्के से अपना पहला टेस्ट शतक बनाने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल कर दिया है. इसके अलावा, वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज के रूप में पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए उन्हें 48 पारियां लगीं, जो वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाजों में ट्रेवर गोडार्ड के 58 पारियों के बाद दूसरे स्थान पर है.
That's Stumps on Day 4⃣— BCCI (@BCCI) October 13, 2025
Sai Sudharsan and KL Rahul with a solid unbeaten stand🤝#TeamIndia inching closer to victory 👍
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/w0mlJUWemx
IND vs WI दूसरे टेस्ट का चौथा दिन खत्म
मैच की बात करें तो दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो गया है, और भारत को सीरीज 2-0 से जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है. फॉलोऑन खेलने पर मजबूर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रनों पर सिमटी, जिसकी वजह से भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला. भारत ने अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं.