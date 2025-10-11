ETV Bharat / sports

गिल ने जड़ा 10वां टेस्ट शतक, रोहित-धोनी को पछाड़ कर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Shubman Gill 10th Test century: शुभमन गिल ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाबाद 129 रनों की शानदार पारी खेली.

Shubman Gill
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shubman Gill Hundred: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने नाबाद 129 रनों की पारी खेली. ये उनके टेस्ट करियर का 10वां जबकि बतौर कप्तान टेस्ट में पांचवां शतक है.

गिल ने की विराट की बराबरी
गिल टेस्ट कप्तान बनने के बाद 7 मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 84 की औसत से कुल 933 रन बनाए हैं. जिसमें 5 शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इसके साथ गिल ने एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है. विराट ने दो बार 2017 और 2018 में पांच-पांच शतक लगाए थे .

ये भी उल्लेखनीय है कि कप्तान के रूप में शुभमन गिल का ये 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक है. उनसे आगे अब केवल एलेस्टेयर कुक और सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने क्रमश नौ और 10 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की.

गिल ने रोहित को पछाड़ा
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने 10 शतक के साथ गिल ने रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था. जिन्होंने 10 शतक लगाए थे.

धोनी-गांगुली भी छूटे पीछे
इसके अलावा 26 वर्षीय गिल ने बतौर कप्तान के अपने पांचवें टेस्ट शतक के साथ धोनी-गांगुली के बतौर कप्तान सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. विराट कोहली भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में 20 शतकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं, उनके बाद सुनील गावस्कर 11 और मोहम्मद अजहरुद्दीन 9 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक शतक

  • विराट कोहली - 20 शतक
  • सुनील गावस्कर - 11 शतक
  • मोहम्मद अजहरुद्दीन - 9 शतक
  • सचिन तेंदुलकर - 7 शतक
  • शुभमन गिल - 5 शतक
  • एमएस धोनी - 5 शतक
  • सौरव गांगुली - 5 शतक
  • मंसूर अली खान पटौदी - 5 शतक
  • राहुल द्रविड़ - 4 शतक
  • रोहित शर्मा - 4 शतक

गिल के कुल इंटरनेशनल शतक
शुभमन गिल के अब कुल 19 इंटरनेशनल शतक हो गए हैं. टेस्ट में उनके नाम 10 शतक हैं, जबकि वनडे में 8 और टी20 में एक शतक है. दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 135 वें ओवर में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी.

ये भी पढ़ें

IND vs WI: जुरेल के आउट होते ही भारत ने 518 पर की पारी घोषित, गिल ने जड़ा शानदार शतक

यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, तेंदुलकर और मियांदाद को छोड़ा पीछे

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBMAN GILL 10TH TEST CENTURYGILL SURPASSES ROHITIND VS WI 2ND TESTSHUBMAN GILL AS CAPTAIN HUNDREDSHUBMAN GILL HUNDRED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.