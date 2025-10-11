ETV Bharat / sports

गिल ने जड़ा 10वां टेस्ट शतक, रोहित-धोनी को पछाड़ कर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 11, 2025 at 3:24 PM IST 3 Min Read

Shubman Gill Hundred: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने नाबाद 129 रनों की पारी खेली. ये उनके टेस्ट करियर का 10वां जबकि बतौर कप्तान टेस्ट में पांचवां शतक है. गिल ने की विराट की बराबरी

गिल टेस्ट कप्तान बनने के बाद 7 मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 84 की औसत से कुल 933 रन बनाए हैं. जिसमें 5 शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इसके साथ गिल ने एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है. विराट ने दो बार 2017 और 2018 में पांच-पांच शतक लगाए थे . ये भी उल्लेखनीय है कि कप्तान के रूप में शुभमन गिल का ये 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक है. उनसे आगे अब केवल एलेस्टेयर कुक और सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने क्रमश नौ और 10 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की.