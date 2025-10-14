ETV Bharat / sports

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप, मेहमान को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से दी मात

IND vs WI 2nd Test: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 121 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

भारत ने वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप
भारत ने वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 10:52 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 11:21 AM IST

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. टेस्ट मैच के पांचवें दिन वेस्टइंडीज के 121 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने लंच से पहले ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. केएल राहुल 58 रन ध्रुव जुरेल 6 रन बनाकर नाबाद लौटे.

ये भारतीय टेस्ट टीम की शुभमन गिल की कप्तानी में पहली टेस्ट सीरीज जीत है. इससे पहले बतौर कप्तान गिल इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रहे थे. वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह क्रेग ब्रेथवेट के बाद बतौर कप्तान अपने पहले पांचों टेस्ट मैच हारने वाले दूसरे वेस्टइंडीज कप्तान बन गए हैं.

इसके अलावा भारतीय टेस्ट टीम 2022 और 2025 के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत चुकी है. जो किसी भी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है.

किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीत

  • 10 भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-25)
  • 10 दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (1998-24)
  • 9 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज (2000-22)
  • 8 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1989-2003)
  • 8 श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे (1996-20)

जायसवाल, गिल और राहुल ने बल्ले से किया कमाल
इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में शीर्ष क्रम में 175 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि कप्तान गिल ने नाबाद 129 रन बनाए. दोनों खिलाड़ियों की शानदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 518/5 का स्कोर बनाकर पारी घोषित की और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की. जायसवाल ने 22 चौकों की मदद से 175 रन बनाए, जबकि गिल ने अपनी 129 रनों की पारी में 16 चौके और दो छक्के लगाए. दूसरी पारी में केएल राहुल के बल्ले से कमाल दिखाने की बारी थी. हालांकि मेजबान टीम कम स्कोर का पीछा कर रही थी, लेकिन राहुल ने एक छोर संभाले रखकर स्थिरता प्रदान की. वह 58 रनों पर नाबाद रहे और टीम को 121 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

कैंपबेल और होप ने टीम को पारी की हार से बचाया
वेस्टइंडीज को पहले मैच में पारी और 140 रनों से हार का सामना करना पड़ा था और दूसरे मैच में भी उनपर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था, जब वो पहली पारी में 248 पर ऑल आउट हो गए और भारत ने उनको फॉलोऑन दे दिया क्योंकि वो पहली पारी में मेजबान टीम से 270 रन पीछे थे. लेकिन दूसरी पारी में मेहमान टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी ने टीम को पारी की हार से बचा लिया. इसके अलावा कप्तान चेस के 40 रन और ग्रेविस के नाबाद 50 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाने में कामयाब रहा, जिससे उनको भारत पर 120 रनों की बढ़त भी मिल गई.

कुलदीप ने लिए आठ विकेट
मैच में भारत के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन गेंदबाजी का जादू बिखेरा और कैरेबियाई बल्लेबाजों को चकमा दिया. उन्होंने पहली पारी में 82 रन देकर पांच विकेट लिए और दूसरी पारी में अपनी गेंदबाजी का हुनर ​​दिखाते हुए तीन विकेट लिए. उन्होंने स्पिनरों के लिए मददगार परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और विपक्षी टीम के लिए हर तरह की मुश्किलें खड़ी कीं.

इस सीरीज के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होगी, जहों उनको तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली और रहित शर्मा बतौर खिलाड़ी मैदान में वापसी करेंगे.

Last Updated : October 14, 2025 at 11:21 AM IST

TAGGED:

IND VS WI 2ND TEST
INDIA CLEAN SWEEPS WEST INDIES
INDIA WEST INDIES SERIES 2025
IND VS WI 2ND TEST HIGHLIGHTS
IND VS WI 2ND TEST RESULT

