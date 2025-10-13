ETV Bharat / sports

IND vs WI: रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, हरभजन को पछाड़कर हासिल की खास उपलब्धि

IND vs WI: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा है.

Ravindra Jadeja
रविंद्र जडेजा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रनों पर घोषित कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 पर ढेर हो गई और उसे भारत ने फॉलोऑन दिया. इसके बाद दूसरी पारी में चौथे दिन वेस्टइंडीज 390 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके साथ ही भारत को जीत के लिए 121 का लक्ष्य मिला.

भारतीय स्पिनर ने रचा इतिहास
इस मैच में भारत के लिए स्पिन गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रविंद्र जडेजा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

जडेजा ने भज्जी को छोड़ा पीछे
इस मैच में रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 19 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके बाद जडेजा ने दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट चटकाया. इसके साथ ही उन्होंने हरभज सिंह को पीछे छोड़ दिया. जडेजा भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे स्पिनर बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड हरभजन के नाम था. हरभजन के नाम घरेलू मैदान पर 376 विकेट थे, जडेजा ने 377 विकेट हासिल कर उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

नंबर 1 पर कुंबले का कब्जा
भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम दर्ज हैं. कुंबले ने भारत के लिए घरेलू मैदान पर 476 विकेट चटकाए हैं. तो वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन शामिल हैं. अश्विन के नाम 475 विकेट घरेलू मैदान पर दर्ज हैं. अब जडेजा अश्विन ने 98 विकेट पीछे हैं.

