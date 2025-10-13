ETV Bharat / sports

IND vs WI: रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, हरभजन को पछाड़कर हासिल की खास उपलब्धि

रविंद्र जडेजा ( IANS )

Published : October 13, 2025 at 4:01 PM IST

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रनों पर घोषित कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 पर ढेर हो गई और उसे भारत ने फॉलोऑन दिया. इसके बाद दूसरी पारी में चौथे दिन वेस्टइंडीज 390 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके साथ ही भारत को जीत के लिए 121 का लक्ष्य मिला. भारतीय स्पिनर ने रचा इतिहास

इस मैच में भारत के लिए स्पिन गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रविंद्र जडेजा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.