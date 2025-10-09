ETV Bharat / sports

रोहित-विराट पर नए वनडे कप्तान शुभमन गिल का आया बड़ा बयान, 2027 वर्ल्ड कप टीम योजना पर दिया ये संकेत

बता दें कि कोहली और रोहित, जिन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. अब दोनों 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले भारतीय टीम से जुड़ेंगे और फिर 19 अक्टूबर को पर्थ में तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे.

शुभमन को ये नई जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद दी गई. अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने संकेत दिए हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज 2027 में टीम की योजनाओं का केंद्र बने रहेंगे.

हैदराबाद: बतौर टेस्ट कप्तान इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलने वाले शुभमन गिल अब बतौर वनडे कप्तान के अपनी पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे. हाल ही में बीसीसीआई ने उनको वनडे का नया कप्तान नियुक्त किया है, जबकि रोहित शर्मा को बतौर बल्लेबाज टीम में बरकरार रखा गया है.

IND vs WI दूसरे टेस्ट से पहले गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

गिल से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित और विराट के वनडे भविष्य के बारे में सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा, 'उन दोनों के पास जो अनुभव है और उन्होंने भारत के लिए जितने भी मैच जीते हैं, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने सारे मैच जीते हों. और जिन खिलाड़ियों में समान कौशल और समान गुणवत्ता के साथ-साथ इतना अनुभव होता है, दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ होता है. इसलिए, इस लिहाज से, मैं बहुत खुश हूं.'

गिल ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रोहित, जिन्होंने भारत को टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में कप्तानी की थी, 50 ओवर के प्रारूप में ड्रेसिंग रूम में जो माहौल लाए थे, उसे वह आगे भी जारी रखेंगे. उन्होंने आगे कहा, 'रोहित भाई से मुझे कई गुण विरासत में मिले हैं, एक तो उनका शांत स्वभाव, और जिस तरह की दोस्ती वह अपने साथियों के बीच बढ़ाते हैं, वह कुछ ऐसा है जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूं. ये वो गुण हैं जो मैं उनसे लेना चाहता हूं.'

'पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत रोमांचक रहे'

वनडे कप्तानी मिलने पर शुभमन गिल ने कहा कि मई में टेस्ट कप्तान बनाए जाने के बाद, राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने पर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जाहिर है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और उससे भी बड़ा सम्मान है, इसलिए मैं इस प्रारूप में अपने देश का नेतृत्व करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. हां, ये भी सही है कि पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत रोमांचक रहे हैं. लेकिन मैं भविष्य के लिए बहुत उत्सुक हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं जितना हो सके वर्तमान में रहना चाहता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता कि मैंने या एक टीम के रूप में हमने क्या हासिल किया है. बस आगे देखना चाहता हूं और आने वाले महीनों में जो कुछ भी हमारे पास है, उसे जीतना चाहता हूं.'