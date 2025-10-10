IND vs WI: आज से दिल्ली में शुरू होगा दूसरा टेस्ट, कमजोर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की नजर क्लीन स्वीप पर
IND vs WI Test: भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी.
Published : October 10, 2025 at 12:05 AM IST
IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रहा है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत ने तीन दिनों में ही पारी और 140 रनों से जीत दर्ज की थी. इस वजह से अब मेजबान दूसरे टेस्ट में कमजोर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी.
पहले मैच में भारत की बल्लेबाजी शानदार रही और तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली. जिसमें ध्रुव जुरेल, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा का नाम शामिल है. इसी की बदौलत भारत ने 448/5 के प्रभावशाली स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी. उसके बाद गेंदबाजों ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. जिसमें मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और जडेजा सबसे आगे रहे.
सहायक कोच रयान टेन डोएशेट के अनुसार, भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव करने के बारे में नहीं सोच रही है. अहमदाबाद में सिर्फ 20 ओवर फेंकने वाले बुमराह के खेलने की उम्मीद है, और नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपना हरफनमौला कौशल का प्रदर्शन करने का और मौके मिल सकता हैं. टेस्ट में लगातार फ्लॉप चल रहे साई सुदर्शन को भी मौका दिया जाएगा.
सहायक कोच का कहना है कि अगर सुदर्शन नई दिल्ली में बड़े रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि अगले महीने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी से पहले भारत की बल्लेबाजी की आखिरी गुत्थी भी सुलझ जाएगी.
वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज के लिए, मैदान के अंदर और बाहर, दोनों ही जगह चुनौतियां बहुत कड़ी हैं. टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण अल्जारी जोसेफ और शेमार जोसेफ के चोटिल होने से और कमजोर हो गई, जबकि कमजोर बल्लेबाजी में शाई होप, टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. जो पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं कर सके.
IND vs WI 2nd Test: भारत-वेस्टइंडीज के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
टीम इंडिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज को 30 मैचों में जीत मिली है और भारत ने 24 मैच जीते हैं, जबकि 47 मैच ड्रॉ रहे. वहीं घरेलू टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने 16 मैच जीते है, जबकि भारत ने 14 मैच अपने घर में जीते हैं.
IND vs WI 2nd Test: अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट
दूसरे टेस्ट मैच की पिच शुरू में बल्लेबाजों के अनुकूल होने की उम्मीद है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच से स्पिनरों को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी. जिसके बाद गेंद से बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की परीक्षा शुरू हो जाएगी. पिच क्यूरेटरों के अनुसार शुरुआती दो दिनों तक पिच से बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में मदद मिलेगी, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच से धीमा टर्न मिलेगा.
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली वेदर रिपोर्ट
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक खेला जाएगा. इस दौरान बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिन खूब बारिश हुई. लेकिन मैच के दिन का तापमान 32°C के आसपास रहने का अनुमान है. साफ आसमान और हल्की हवाएं चलने की संभावना है. कुल मिलाकर क्रिकेट प्रशंसक के लिए अगले पांच दिन मौसम बिलकुल साफ रहने की उम्मीद है.
IND vs WI 2nd Test: भारत वेस्टइंडीज का स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), एन जगदीशन (विकेट कीपर), देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा
वेस्टइंडीज: रोस्टन चेज (कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज, जॉन कैंपबेल, टेगनरिन चंद्रपॉल, शाई होप (विकेट कीपर), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), ब्रैंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेने, खैरी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप और जेडिया ब्लेड्स