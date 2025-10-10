जसप्रीत बुमराह ने हासिल की खास उपलब्धि, रोहित-कोहली के क्लब में हुए शामिल
Jasprit Bumrah 50th Test Match: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट, टी20 और वनडे में 50 मैच खेलकर इतिहास रच दिया है.
हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी प्लेइंग-11 में रखा गया है, जो उनका 50वां टेस्ट मैच है. इसके साथ वो तीनों फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.
बुमराह की नई उपलब्धि
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. यह मौजूदा टेस्ट मैच बुमराह का 50वां टेस्ट मैच है, साथ ही उनके पास 89 वनडे और 75 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का भी अनुभव है. उनके नाम कुल 467 इंटरनेशनल विकेट हैं. टेस्ट में बुमराह ने 222, वनडे में 149 और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 96 विकेट ले चुके हैं.
31 वर्षीय बुमराह ने अब तक खेले गए 49 टेस्ट मैचों में 19.81 की औसत से 222 विकेट और 15 बार पारी में पांच विकेट लिए हैं. वनडे में उन्होंने 23.55 की औसत से 149 विकेट लिए हैं.
यह उपलब्धि हासिल करने वाले सातवें भारतीय
बुमराह के अलावा छह अन्य भारतीयों ने भी यही उपलब्धि हासिल की है, इसलिए बुमराह सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेटरों की सूची में सातवें स्थान पर हैं. इस सूची में अन्य खिलाड़ियों में एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन और केएल राहुल शामिल हैं.
बुमराह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए श्रृंखला के पहले टेस्ट के दौरान घरेलू मैदान पर सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. उन्होंने यह उपलब्धि 1,747 गेंदों में हासिल की.
भारत टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे
भारतीय टीम मेहमान टीम को एक पारी और 140 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी को मात देकर सीरीज में बढ़त बनाई है. भारत इस मैच में बिना किसी बदलाव के अपनी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरा है, जबकि वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं.
वेस्टइंडीज प्लेइंग-11: जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाजे, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स
भारत प्लेइंग-11: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज