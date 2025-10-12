ETV Bharat / sports

IND vs WI: चोटिल सुदर्शन तीसरे दिन मैदान पर फील्डिंग करने नहीं उतरेंगे, जानें बीसीसीआई ने क्या कहा?

कैंपबेल की स्लॉग स्वीप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर क्षेत्ररक्षण कर रहे सुदर्शन की उंगली से टकराती हुई हेलमेट पर लगी, और इसके बावजूद उन्होंने सुनिश्चित किया कि गेंद उनके हाथों से न छूटे. लेकिन सुदर्शन को अपने हाथ का इलाज कराने के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने दूसरे दिन के बाकी खेल में क्षेत्ररक्षण नहीं किया. उनकी जगह स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक देवदत्त पडिक्कल ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर क्षेत्ररक्षण की जिम्मेदारी संभाली.

सुदर्शन को मेहमान टीम की पारी के आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर रवींद्र जडेजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का पावर शॉर्ट लेग पर एक तेज कैच लेते समय हाथ में चोट लग गई.

नई दिल्ली: भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. दूसरे दिन के खेल के दौरान कैच लेते समय उन्हें चोट लग गई थी.

चोट पर बीसीसीआई ने क्या कहा?

बोर्ड ने रविवार को तीसरे दिन के खेल के दौरान एक बयान में कहा, 'साई सुदर्शन को दूसरे दिन कैच लेने की कोशिश में चोट लग गई थी. एहतियात के तौर पर वह आज मैदान पर नहीं उतरे. चोट गंभीर नहीं है और वह ठीक हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.'

भारतन पहली पारी 518 पर घोषित की

सुदर्शन ने 165 गेंदों पर 87 रनों की संयमित पारी खेली और 12 चौके लगाए, जिससे भारत ने पहली पारी 134.2 ओवर में 518/5 के स्कोर पर घोषित की۔ उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 306 गेंदों पर 193 रनों की मैच-निर्णायक साझेदारी की, जिन्होंने 175 रनों की पारी खेली۔ इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए، जो टेस्ट मैचों में उनका दसवां शतक और इस साल का पांचवां शतक है.

तीसरे दिन का लंच ब्रेक तक का खेल

तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही और लंच ब्रेक तक मेजबान टीम ने मेहमान टीम के 217 के स्कोर पर 8 विकेट गिरा दिए हैं. वो अभी भी भारत से 301 रन पीछे हैं, जिससे वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. कुलदीप ने चार विकेट झटके हैं जबकि जडेजा को तीन और सिराज को एक विकेट मिला है.