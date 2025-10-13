ETV Bharat / sports

IND vs WI: चौथे दिन का खेल शुरू, वेस्टइंडीज का शानदार कमबैक, क्या पारी की हार से बच जाएगी मेहमान टीम

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल शुरू हो गया है. मेहमान टीम को पारी की हार से बचने के लिए अभी भी 97 रनों की जरूरत है. तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम ने फॉलोऑन का सामना करते हुए शानदार खेल का प्रदर्शन किया, और कैंपबेल के नाबाद 87 रन और शाई होप के नाबाद 66 रनों की वजह से मेहमान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं.

IND vs WI 2nd Test: तीसरे दिन का खेल कैसा रहा?

भारत की पहली पारी 518 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज के पहली पारी तीसरे दिन 248 रनों पर ही सिमट गई. जिसकी वजह से मेहमान को फॉलोऑन का सामना करना पड़ा. पहली पारी में कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका, एलिक अथानजे 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे. जबकि भारत की तरफ से कुलदीप ने 5 और जडेजा ने 3 विकेट लिए, जबकि बुमराह और सिराज को 1-1 विकेट मिला.

वहीं फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज की दूसरी पारी ने पहली पारी के मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की. जिसके श्रेय जॉन कैंपबल (87) और शाई होप (66) को जाता है. दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी है और वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचाने की उम्मीद जगा दी है.