ETV Bharat / sports

IND vs WI: दूसरे दिन का खेल शुरू, जायसवाल के पास दोहरा शतक जड़ने का सुनहरा मौका

IND vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में भारत और वेस्टइंडीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने हैं.

IND vs WI 2nd Test
गिल और जायसवाल (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI 2nd Test Day 2: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. जायसवाल 173 और गिल 20 रनों से आगे अपनी पारी की शुरुआत करेंगे. आज के दिन सबकी निगाहें जायसवाल के ऊपर होंगी कि क्या वो अपना तीसरा दोहरा शतक जड़ने में सफल हो पाते हैं या नहीं.

पहला टेस्ट पारी और 140 रनों से जीतने के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में भी विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही है. क्योंकि उसने पहले ही दिन 2 विकेट पर 318 रन बना लिए थे. आज ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम अपनी पहली पारी कब और कितना स्कोर करने के बाद घोषित करती है?

IND vs WI 2nd Test: पहले दिन का खेल कैसा रहा ?
पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत और जायसवाल के नाम रहा. जहां भारत टॉस जीतने से लेकर दिन का खेल खत्म होने तक हर सेशन पर अपना दबदबा बनाए रखा, वहीं जायसवाल ने नाबाद 173 रनों की पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया. उन्होंने अपनी पारी में कुल 22 चौके लगाए और टेस्ट करिया का 7वां शतक पूरा किया. भारत ने पूरे 90 ओवर में केवल दो विकेट खोए और 318 रन बनाने में सफल रहा. जायसवाल के अलावा साई सुदर्शन ने भी शानदार 87 रनों की पारी खेली. इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी भी हुई. भारत का पहल विकेट 58 पर गिरा था, जबकि दूसरा विकेट 251 के स्कोर पर गिरा. गिल 20 और जायसवाल 173 पर नाबाद लौटे थे. वेस्टइंडीज की ओर से दोनों विकेट जोमेल वारिकन को मिले.

IND vs WI 2nd Test: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाजे, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

ये भी पढ़ें

IND vs WI: पहले दिन का खेल खत्म, भारत 300 के पार, जायसवाल ने जड़ा शानदार शतक

जसप्रीत बुमराह ने हासिल की खास उपलब्धि, रोहित-कोहली के क्लब में हुए शामिल

IND vs WI: दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी, जानें वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI 2ND TEST DAY 2IND VS WI TEST DAY 2 UPDATESIND VS WI IN DELHIIND VS WI 2ND TEST UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.