IND vs WI: दूसरे दिन का खेल शुरू, जायसवाल के पास दोहरा शतक जड़ने का सुनहरा मौका

IND vs WI 2nd Test Day 2: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. जायसवाल 173 और गिल 20 रनों से आगे अपनी पारी की शुरुआत करेंगे. आज के दिन सबकी निगाहें जायसवाल के ऊपर होंगी कि क्या वो अपना तीसरा दोहरा शतक जड़ने में सफल हो पाते हैं या नहीं.

पहला टेस्ट पारी और 140 रनों से जीतने के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में भी विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही है. क्योंकि उसने पहले ही दिन 2 विकेट पर 318 रन बना लिए थे. आज ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम अपनी पहली पारी कब और कितना स्कोर करने के बाद घोषित करती है?

IND vs WI 2nd Test: पहले दिन का खेल कैसा रहा ?

पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत और जायसवाल के नाम रहा. जहां भारत टॉस जीतने से लेकर दिन का खेल खत्म होने तक हर सेशन पर अपना दबदबा बनाए रखा, वहीं जायसवाल ने नाबाद 173 रनों की पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया. उन्होंने अपनी पारी में कुल 22 चौके लगाए और टेस्ट करिया का 7वां शतक पूरा किया. भारत ने पूरे 90 ओवर में केवल दो विकेट खोए और 318 रन बनाने में सफल रहा. जायसवाल के अलावा साई सुदर्शन ने भी शानदार 87 रनों की पारी खेली. इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी भी हुई. भारत का पहल विकेट 58 पर गिरा था, जबकि दूसरा विकेट 251 के स्कोर पर गिरा. गिल 20 और जायसवाल 173 पर नाबाद लौटे थे. वेस्टइंडीज की ओर से दोनों विकेट जोमेल वारिकन को मिले.