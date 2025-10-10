ETV Bharat / sports

IND vs WI: भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

वेस्टइंडीज : जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाजे, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि रोस्टन चेस की वेस्टइंडीज टीम में दो बड़े बदलाव किए गए हैं. ब्रैंडन किंग और जोहान लेने की जगह टीम में एंडरसन फिलिप और टेविम इमलाच को मौका दिया गया है.

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

टॉस के समय कप्तानों ने क्या कहा?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद कहा कि पहले दिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है. हम बस लगातार अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और पिछले मैच के प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं.

वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने कहा कि हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, पिच सूखी लग रही है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है. एक बल्लेबाजी समूह के तौर पर हमने काफी चर्चा की है और पूरे दिन 90 ओवर बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे.

सीरीज में भारत 1-0 से आगे

दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने मेहमान टीम को पारी और 140 रनों से करारी मात दी थी. जो भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी जीत है. वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर ही सिमट गई थी.जबकि मेजबान ने अपनी पहली पारी 448/5 रन पर घोषित कर दी. जिसकी वजह से उनको 286 रनों की बढ़त मिल गई और फिर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी दूसरी पारी 146 रनों पर ही सिमट गई.