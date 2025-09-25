ETV Bharat / sports

IND vs WI: भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, 4 बड़े खिलाड़ी हुए टीम से बाहर

Team India Test Squad: वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है.

भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान
भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:04 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टीम 2 अक्टूबर से अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने वाली है. जिसके लिए बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज खेलने वालों में से 4 बड़े खिलाड़ियों को इस टीम से बाहर कर दिया गया है. जिसमें करुण नायर, अभिमन्यू ईश्वरन, आकाशदीप और ऋषभ पंत के नाम शामिल है. जबकि देवदत्त पड्डीकल और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है.

