ETV Bharat / sports

IND vs WI 1st Test: तीसरे दिन बिना गेंद खेले भारत ने की पारी घोषित, क्रिकेट प्रशंसक हुए हैरान

IND vs WI 1st Test Day 3: अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है.

तीसरे दिन बिना गेंद खेले भारत ने की पीरी घोषित
तीसरे दिन बिना गेंद खेले भारत ने की पीरी घोषित (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है, जिसका तीसरा दिन काफी अहम होने वाला है. क्योंकि भारत ने सुबह सुबह बिना कोई गेंद खेले ही 5 विकेट खोकर 448 रन पर अपनी पहली पारी घोषित कर दिया है. जिसकी वजह से भारत को मेहमान टीम पर कुल 286 रनों की बढ़त मिल गई है.

बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 104 रन और सुंदर 9 रन बनाकर खेल रहे है. इससे पहले केएल राहुल 100, कप्तान शुभमन गिल 50 और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 125 रन बनाए. इससे पहले सिराज के 4 और बुमराह के 3 विकेट की बदौलत वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर ही सिमट गई थी.

क्रिकेट प्रशंसक हुए हैरान
भारतीय टीम मैच के तीसरे दिन अचानक पारी घोषित करके क्रिकेट प्रशंसको को हैरान कर दिया, जहां सब फैंस ये सोच रहे थे कि भारत कम से कम 400 की लीड लेकर पारी घोषित करेगा और फिर वेस्टइंजीत को पारी से हराएगा, लेकिन भारतीय कप्तान गिल और हेड कोच गंभीर की सोच सबसे अलग निकली और कमजोर वेस्टइंडीज के खिलाफ 286 की लीड पर ही पारी घोषित करने का फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया.

भारतीय टीम की मंशा
भारतीय टीम के तीसरे दिन बिना कोई गेंद खेले पहली पारी घोषित करने के पीछे का कारण ये हो सकता है, वो आज ही वेस्टइंडीज को 286 से पहले ऑलअउट करके होटल जाकर आराम करना चाहते हैं. भारतीय टीम ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि पहले दिन भारत ने वस्टइंडीज को टी टाइम से पहले हि 162 पर समेट दी थी.

भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11
भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज: टेगेनरीन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडन सील्स.

Last Updated : October 4, 2025 at 9:49 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI TEST DAY 3 UPDATEIND VS WI 2025 1ST TESTIND VS WI LIVE UPDATEIND VS WI DAY 3 HIGHLIGHTSIND VS WI 1ST TEST DAY 3

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग जारी, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: तीसरे दिन बिना गेंद खेले भारत ने की पारी घोषित, क्रिकेट प्रशंसक हुए हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.