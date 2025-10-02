ETV Bharat / sports

IND vs WI: वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल में, लंच ब्रेक तक आधी टीम लौटी पवेलियन

IND vs WI 2025 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में खेला जा रहा है.

वेस्टइंडीज का टॉप आर्डर फ्लॉप, मोहम्मद सिराज ने झटके 3 विकेट
वेस्टइंडीज का टॉप आर्डर फ्लॉप, मोहम्मद सिराज ने झटके 3 विकेट (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 9:26 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 11:04 AM IST

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. वेस्टइडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए लंच ब्रेक तक 5 विकेट खोकर 90 रन बना लिए हैं. मौहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए, जबकि बुमराह और कुलदीप को एक-एक मिला.

IND vs WI: पहले दिन का पहला सेशन
मेहमान टीम के कप्तान रोस्टन चेस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुए, क्योंकि लंच ब्रेक तक वेस्टइंडीज की आधी टीम 90 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई. 42 के कुल स्कोर पर अपने 4 विकेट खोने वाली मेहमान टीम ने लंच से ठीक पहले 90 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट भी खो दी. कुलदीप यादव ने भारत को पांचवीं सफलता शाई होप के रुप में दिलाई, उन्होंने 26 रन बनाए. जबकि कप्तान रोस्टन चेस 22 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं. इसके अलावा मोहम्मद सिराज 7 ओवर में कुल तीन विकेट झटके, जिसमें टेगेनारिन चंद्रपॉल (0), एलिक अथानाजे (12) और ब्रैंडन किंग (13) का विकेट शामिल है. जबकि बुमराह को एक विकेट जान कैंपबेल का मिला, जिन्होंने 8 रन बनाए.

कोहली-रोहित के बिना घरेलू टेस्ट मैच
बता दें कि यह मैच 2010 के बाद से विराट कोहली, रोहित शर्मा या रविचंद्रन अश्विन के बिना भारत का पहला घरेलू टेस्ट मैच है. ये भी उल्लेखनीय है कि वेस्टइंडीज 25 टेस्ट से भारतीय टीम से कोई मैच नहीं जीत सका है. आखिरी बार वेस्टइंडीज ने भारत को मई 2002 में टेस्ट मैच में हराया था.

वेस्टइंडीज ने जीता टॉस
टॉस जीतने के बाद, वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने कहा कि वे दो तेज गेंदबाजों, दो स्पिनरों और एक ऑलराउंडर के साथ उतरेंगे. टीम ने बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे और तेज गेंदबाज जोहान लेयने को भी पदार्पण का मौका दिया है.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो टीम के कप्तान के रूप में अपना पहला घरेलू टेस्ट खेल रहे हैं, ने कहा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ उप-कप्तान रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के रूप में तीन स्पिनर शामिल होंगे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर होंगे.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग-11: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11: टेगेनरीन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडन सील्स

IND vs WI Test हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज अब तक कुल 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें वेस्टइंडीज को 30 मैचों में जीत मिली है, जबकि भारत ने 23 मैच जीते हैं, 47 मैच ड्रॉ रहे. वहीं घरेलू टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने 16 मैच जीते है, जबकि भारत ने 13 मैच अपने घर में जीते हैं.

IND VS WI 1ST TEST DAY 1IND VS WI 2025 1ST TEST DAY 1IND VS WI TEST AT AHMEDABADIND VS WI DAY 1 SCORECARDIND VS WI 1ST TEST

