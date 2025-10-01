ETV Bharat / sports

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या होगी भारत की प्लेइंग-11, जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

भारतीय टीम के लिए टॉप 3 कौन होंगे टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. उनके साथ देने के लिए केएल राहुल आएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साई सुदर्शन नंबर 4 पर नजर आ सकते हैं. यशस्वी ने 24 टेस्ट में 6 शतक और 12 अर्धशतकों के साथ 2209 रन बनाए हैं. केएल राहुल 63 मैचों में 10 शतक 19 अर्धशतकों के साथ 3789 रन बना चुके हैं. साई सुदर्शन ने 3 टेस्ट मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 140 रन बनाए हैं.

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होने वाला है. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम सुबह 9:30 से खेला जाएगा. इस मैच में भारत की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की सीरीज में बल्ले के साथ-साथ बतौर कप्तान भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था. इस मैच से पहले आज हम आपको टीम इंडिया की प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं, कि कौन से खिलाड़ियों को टीम में मौका मिल सकता है.

कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी

भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनका साथ रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी देते हुए नजर आएंगे. भारत के लिए कप्तान गिल ने 37 मैचों में 9 शतक और 7 अर्धशतकों के साथ 2647 रन बनाए हैं. जडेजा ने 85 मैचों में 5 शतक और 28 अर्धशतकों के साथ 3886 रन बनाए हैं. उनके नाम 330 विकेट दर्ज हैं. रेड्डी के नाम 7 मैचों में 1 शतक के साथ 343 रन बना चुके हैं. उनके नाम 8 विकेट भी हैं.

शुभमन गिल (IANS)

निचले क्रम में इन दो बैटर्स पर होगा दारोमदार

भारत के लिए निचले क्रम में वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल टीम को संभालते हुए नजर आएंगे. जुरेल टीम के लिए ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में विकेटकीपिंग करते हुए नजर आएंगे. सुंदर ने 13 टेस्ट में 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 752 रन बनाए हैं. उनके नाम 32 विकेट भी हैं. ध्रुव जुरेल ने 5 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 255 रन बना चुके हैं. उन्होने 12 कैच लिए हैं और 2 स्टंपिंग भी की हैं.

वाशिंगटन सुंदर (IANS)

इन 3 पर होगा बॉलिंग का दारोमदार

भारतीय गेंदबाजी का दारोमदार स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव पर रहेगा, जो 13 टेस्ट में 56 विकेट ले चुके हैं. तेज गेंदबाजी का दारोमदार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के ऊपर होगा. सिराज ने 41 मैचों में 123 विकेट लिए हैं, जबकि बुमराह ने 48 मैचों में 219 विकेट ले चुके हैं. इसके साथ ही एन जगदीसन, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पडिक्कल के प्लेइंग-11 से बाहर होने की उम्मीद है.

मोहम्मद सिराज (IANS)

भारत की संभावित प्लेइंग-11

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.