IND vs WI: शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले कई राज, पहले टेस्ट में बुमराह की उपलब्धता पर दिया बयान

शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 1, 2025 at 6:32 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ 2 अक्टूबर से टेस्ट मैच खेलने वाली है. उससे पहले भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों के जवाब दिया है. शुभमन गिन ने इस मैच की तैयारी के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'टेस्ट मैच से पहले हमने कुछ दिनों का अभ्यास किया था, इसलिए यह एक तेज बदलाव था. बस डिफेंस पर काम करना और अपनी लय में आना चाहता था. फॉर्मेट बदलना तकनीक से ज्दाया मानसिक होता है. शुभमन गिल ने कहा, 'हम कुछ कड़ा और कठिन क्रिकेट खेलना चाहते हैं. पिछले कुछ सालों में अगर आप टेस्ट मैच देखें, तो वे पांंच दिन तक नहीं चले हैं. इंग्लैंड में हमने जितने भी टेस्ट मैच खेले, वे सभी काफी रोमांचक रहे और मुझे लगता है कि आप हमसे अच्छे, कड़े और कठिन क्रिकेट की उम्मीद कर सकते हैं. हम किसी भी आसान विकल्प की तलाश में नहीं हैं'.