IND vs WI: शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले कई राज, पहले टेस्ट में बुमराह की उपलब्धता पर दिया बयान

IND vs WI: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े सवालों से पर्दा उठाया है.

Shubman Gill Press Conference
शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ 2 अक्टूबर से टेस्ट मैच खेलने वाली है. उससे पहले भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों के जवाब दिया है. शुभमन गिन ने इस मैच की तैयारी के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'टेस्ट मैच से पहले हमने कुछ दिनों का अभ्यास किया था, इसलिए यह एक तेज बदलाव था. बस डिफेंस पर काम करना और अपनी लय में आना चाहता था. फॉर्मेट बदलना तकनीक से ज्दाया मानसिक होता है.

शुभमन गिल ने कहा, 'हम कुछ कड़ा और कठिन क्रिकेट खेलना चाहते हैं. पिछले कुछ सालों में अगर आप टेस्ट मैच देखें, तो वे पांंच दिन तक नहीं चले हैं. इंग्लैंड में हमने जितने भी टेस्ट मैच खेले, वे सभी काफी रोमांचक रहे और मुझे लगता है कि आप हमसे अच्छे, कड़े और कठिन क्रिकेट की उम्मीद कर सकते हैं. हम किसी भी आसान विकल्प की तलाश में नहीं हैं'.

गिल क्या प्लेइंग-11 में 3 पेसर को देंगे चांस
शुभमन गिल ने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हुए कहा, 'वे अंतिम एकादश में एक तीसरा तेज गेंदबाज शामिल करने के लिए उत्सुक हैं. हालांकि, अंतिम निर्णय मैच के दिन ही विकेट की नमी के स्तर के आधार पर लिया जाएगा. मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए, हम तीसरे तेज गेंदबाज़ को शामिल करने के लिए उत्सुक होंगे. कल मैदान का मुआयना करने के बाद और यह देखने के बाद कि विकेट में कितनी नमी है. हम कोई फैसला लेंगे. हम ऐसे विकेटों पर खेलना चाहेंगे जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार हों'.

जानिए बुमराह के खेलने पर क्या बोले गिल
शुभमन गिल ने प्लेइंग इलेवन में जसप्रीत बुमराह को शामिल करने पर अपनी राय देते हुए कहा कि, 'हम मैच-दर-मैच आधार पर फैसला लेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि टेस्ट मैच कितना लंबा चलता है और हमारे तेज गेंदबाज कितने ओवर फेंकते हैं. कुछ भी पहले से तय नहीं है. हम टेस्ट मैच खत्म होने के बाद और मैच के बाद हमारे तेज गेंदबाजों की स्थिति और उनके शरीर की स्थिति के आधार पर फैसला लेंगे'.

