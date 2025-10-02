उपकप्तान बनने के बारे में जडेजा ने किया बड़ा खुलासा, जानकर हो जाएंगे हैरान
Ravindra Jadeja Vice Captain: ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी की वजह से ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है.
हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो गया है. पहले ही दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई. जिसमें सिराज ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट निकाले.
इस मैच के दौरान अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने खुलासा किया कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए उप-कप्तानी सौंपे जाने के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था. बता दें कि द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें टेस्ट के दौरान चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए जडेजा को उप-कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई.
उपकप्तान बनने पर जडेजा ने क्या कहा?
जडेजा ने मैच के दौरान बीसीसीआई.टीवी से से बात करते हुए कहा, 'टीम प्रबंधन ने मुझ कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस टीम की घोषणा की और मैंने देखा कि मेरे नाम के आगे वीसीलिखा है, इसलिए मैं बहुत खुश था. उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर जब भी आप प्रबंधन, कप्तान और कोच की ओर से किसी तरह का कोई इशारा देखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. आखिरकार, आपको अच्छा प्रदर्शन करने और टीम के साथ अपना अनुभव साझा करने में हमेशा खुशी होती है.'
उन्होंने आगे कहा, 'एक खिलाड़ी के तौर पर यह मेरे लिए बहुत खास है. उन्होंने मुझे सम्मान दिया क्योंकि प्रबंधन, कप्तान और कोच ने मुझे कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का फैसला किया है. मुझे यह करने में बहुत खुशी है और जब भी टीम को मेरे अनुभव की जरूरत होती है और योजना के बारे में मुझसे कुछ कहने की जरूरत होती है, तो मैं हमेशा ऐसा करने के लिए तैयार रहता हूं.'
जडेजा का टेस्ट करियर
जडेजा का इंग्लैंड दौरा शानदार रहा، एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में निचले क्रम पर आने के बावजूद, उन्होंने 86 की औसत से 516 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. गुजराद के सौराष्ट्र में जन्मे 36 वर्षीय इस क्रिकेटर के लाल गेंद के करियर में 37.73 की औसत से 3,886 रन, पांच शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 25.12 की औसत से 330 विकेट भी लिए हैं, जिनमें 15 बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. जडेजा इंग्लैंड दौरे पर चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे.