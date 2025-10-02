IND vs WI: मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियाई पेसर को पछाड़कर बने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
Ind vs WI 1st: मोहम्मद सिराज इस साल WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने स्टार्क को पीछे छोड़ा है.
Published : October 2, 2025 at 4:02 PM IST
हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट हासिल कर एक खास उपलब्धि हासिल की है. उन्होंए इस मैच में 14 ओवर में 3 मेडन ओवर के साथ 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए और वेस्टइंडीज को 162 पर सिमटने पर मजबूर कर दिया.
मोहम्मद सिराज के नाम खास उपलब्धि
मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ ही वो 2025 कैलेंडर ईयर में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है.
Washington Sundar joins the wicket taking party 👏— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Khary Pierre is given out LBW!
West Indies 144/7
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/raQtTuGiUm
मोहम्मद सिराज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक 7 मैचों में 29.60 की औसत और 44.3 के स्ट्राइक रेट से 31 विकेट लिए हैं. सिराज ने इंग्लैंड दौरे पर 23 विकेट लिए, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में 4 और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में 4 विकेट लेकर इस डब्ल्यूटीसी सत्र में अपने 31 विकेट पूरे किए हैं.
इन गेंदबाजों को सिराज ने छोड़ा पीछे
इसके साथ ही उन्होंने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 7 मैचों में 14 पारियों में 29 विकेट लिए हैं. स्टार्क के अलावा नाथन लियोन ने 24 विकेट लिए हैं, वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ ने 22 और इंग्लैंड के जोश टंग ने 21 विकेट लिए हैं. इसके साथ ही अगर जून 2025 से शुरू होने वाले नए WTC चक्र को देखें, तो सिराज भी 27 विकेटों के साथ शीर्ष पर हैं.
Sensational Siraj 🤩— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
ICYMI, watch Mohd. Siraj's four-wicket haul 🔽#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @mdsirajofficial https://t.co/i0xXbW8xuk
पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का कमाल
इस मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने पहले सेशन में 90 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद दूसरे सेशन में वेस्टइंडीज 162 पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए सिराज के अलावा जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया.