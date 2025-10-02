ETV Bharat / sports

IND vs WI: आज से भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें संभावित प्लेइंग-11

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट ( ETV Bharat )

Published : October 2, 2025 at 12:01 AM IST

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच आज यानी 2 अक्टूबर (गुरुवार) से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की अगुवाई शुभमन गिल करेंगे जबकि वेस्टइंडीज टीम की कमान ऑलराउंडर रोस्टन चेस के हाथों में होगी. तो आइए इससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट से लेकर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं. भारत-वेस्टइंडीज के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

टीम इंडिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज को 30 मैचों में जीत मिली है जबकि भारत ने 23 मैच जीते हैं, इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 47 मैच ड्रॉ रहे. वहीं घरेलू टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने 16 मैच जीते है, जबकि भारत ने 13 मैच अपने घर में जीते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच अक्सर बल्लेबाजों के लिए मददगार नजर आती है. इस पिच पर पुरानी गेंद के साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है. जबकि नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज को अच्छा बाउंस और गति मिलती है. इस मैदान पर चौथे और पांचवें दिन स्पिन गेंदबाज अहम भूमिका निभाएंगे.