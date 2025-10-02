IND vs WI: आज से भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें संभावित प्लेइंग-11
IND vs WI 1st Test: भारत-वेस्टइंडीज से गिल की कप्तानी में गुरुवार से अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेलने वाला है. जानिए मैच की हर डिटेल्स...
Published : October 2, 2025 at 12:01 AM IST
हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच आज यानी 2 अक्टूबर (गुरुवार) से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की अगुवाई शुभमन गिल करेंगे जबकि वेस्टइंडीज टीम की कमान ऑलराउंडर रोस्टन चेस के हाथों में होगी. तो आइए इससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट से लेकर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं.
भारत-वेस्टइंडीज के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
टीम इंडिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज को 30 मैचों में जीत मिली है जबकि भारत ने 23 मैच जीते हैं, इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 47 मैच ड्रॉ रहे. वहीं घरेलू टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने 16 मैच जीते है, जबकि भारत ने 13 मैच अपने घर में जीते हैं.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच अक्सर बल्लेबाजों के लिए मददगार नजर आती है. इस पिच पर पुरानी गेंद के साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है. जबकि नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज को अच्छा बाउंस और गति मिलती है. इस मैदान पर चौथे और पांचवें दिन स्पिन गेंदबाज अहम भूमिका निभाएंगे.
इस मैच में हरी पिच पर संभवतः 4-5 मिमी घास होगी. चयन और टॉस के फैसले मैच की सुबह पिच में कितनी नमी रहेगी, इस पर निर्भर हो सकते हैं. अहमदाबाद में टेस्ट से पहले रुक-रुक कर बारिश हो रही है और पहले दिन भी बारिश की उम्मीद है.
इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 347 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 353 है. तीसरी और चौथी पारी यहां पर रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. इस मैदान पर अब तक कुल 15 मुकाबले हुए हैं. इसमें से 4 मैच पहले बैटिंग वाली टीम ने तो 4 मुकाबले दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं.
भारत-वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग-11
भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
वेस्टइंडीज : टेगनारिन चंद्रपॉल, केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वार्रिकन, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स.
