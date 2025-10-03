ETV Bharat / sports

केएल राहुल ने रचा इतिहास, 3211 दिनों के बाद शतक ठोक तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

राहुल ने 2016 के बाद भारत में किया कमाल इस शतकी पारी के साथ ही राहुल एक बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने अपने करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा, जिसकी मदद से राहुल ने 2016 और 3211 दिनों के बाद पहली बार घरेलू टेस्ट में शतक जड़ा है, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ा था.

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने दूसरे दिन शतक लगाकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. इस मैच में केएल राहुल ने लंच से पहले अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 197 बॉल पर 12 चौकों की सहायता से 100 रनों की पारी खेली. उनका विकेट जोमेल वारिकन ने जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच आउट कराके लिया.

बतौर ओपनर राहुल ने रचा इतिहास

उन्होंने भारत के लिए बतौर ओपनर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और अपने शतकों की संख्या 10 कर ली है. रोहित ने बतौर ओपनर 9 टेस्ट शतक लगाए हैं. सुनील गावस्कर 33 शतकों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि वीरेंद्र सहवाग ने 22 शतक लगाए हैं.

भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक टेस्ट शतक

33 - सुनील गावस्कर (203 पारी)

22 - वीरेंद्र सहवाग (168 पारी)

12 - मुरली विजय (100 पारी)

10 - केएल राहुल (94 पारी)

9 - गौतम गंभीर (101 पारी)

9 - रोहित शर्मा (66 पारी)

राहुल ने ये रिकॉर्ड भी किया अपने नाम

राहुल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर कुल 13 शतक लगाए हैं और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड बून और बिल लॉरी, ज्योफ मार्श, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर और जॉन राइट जैसे बल्लेबाज़ों की बराबरी कर ली है. राहुल शुरुआत से ही शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने तीन शतक और चार अर्द्धशतक लगाए हैं, जिनमें तीन 75 से ज्यादा रन के स्कोर भी शामिल हैं.

इस मैच में वेस्टइंडीज 43.2 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारत अब तक 266 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना चुका है. राहुल ने अपने शतक का जश्न अनोखे अंदाज में मैदान पर मनाया. उन्होंने अपने बच्ची को ये शतक डेडिकेट किया.