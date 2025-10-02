IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में खड़ा हुआ नया विवाद, अंपायर पर फूटा कैरेबियाई टीम का गुस्सा, देखें वीडियो
IND vs WI 1st Test: गिल की कप्तानी में भारत-वेस्टइंडीज के साथ अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेल रहा है, जिसमें एक विवाद जुड़ गया है.
October 2, 2025
Updated : October 2, 2025 at 1:49 PM IST
हैदराबाद : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. ये मैच आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ है. इस मैच के दौरान एक विवाद सामने आया है, जिसने अंपायरिंग पर सवाल खडा कर दिए हैं. अंपायर का फैसला भले ही भारत के हक में गया लेकिन वेस्टइंडीज के लिए एक विवादास्पद फैसला साबित हुआ.
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में खड़ा हुआ विवाद
दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को पवेलियन की राह दिखाई. उनके आउट होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस थर्ड अंपायर पर सवाल उठा रहे हैं.
आपको बता दें कि, वेस्टइंडीज की पारी का 7वां ओवर भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आए. उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद वेस्टइंडीज की सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को डाली. बॉल बल्ले से लगकर गुजरी और सीधे ध्रुव जुरेल के दस्तानों में चली गई. बुमराह ने अपील की और ऑन फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया.
इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रिव्यू लिया. इस रिप्ले में जिस समय बॉल बल्ले से पास से गुजरी उसी वक्त बैट पैड पर लगता हुआ नजर आ रहा था. इसके बाद थर्ड अंपायर ने बल्ले का से संपर्क गेंद हुआ ये मानते हुए कैंपबेल को आउट करार दे दिया. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम इससे खफा नजर आई.
Trust Bumrah to strike! 🎯🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 2, 2025
India review ✅ Edge confirmed ✅ Campbell gone! 👋
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/Ju76dqhTdq #INDvWI 1st Test, Day 1 👉 LIVE NOW on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/xVHIN5tPVr
कैसा रहा अब तक मैच का हाल
इस मैच की बात करते तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाए रखा और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया. वेस्टइंडीज की टीम ने 105 रनों के निजी स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी थी. भारत के लिए मोहम्मद सिराज अब तक 4 विकेट ले चुके हैं, जबकि बुमराह और कुलदीप को एक-एक विकेट मिला है.