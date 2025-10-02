ETV Bharat / sports

IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में खड़ा हुआ नया विवाद, अंपायर पर फूटा कैरेबियाई टीम का गुस्सा, देखें वीडियो

भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट ( AP )

हैदराबाद : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. ये मैच आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ है. इस मैच के दौरान एक विवाद सामने आया है, जिसने अंपायरिंग पर सवाल खडा कर दिए हैं. अंपायर का फैसला भले ही भारत के हक में गया लेकिन वेस्टइंडीज के लिए एक विवादास्पद फैसला साबित हुआ. भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में खड़ा हुआ विवाद

दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को पवेलियन की राह दिखाई. उनके आउट होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस थर्ड अंपायर पर सवाल उठा रहे हैं. आपको बता दें कि, वेस्टइंडीज की पारी का 7वां ओवर भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आए. उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद वेस्टइंडीज की सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को डाली. बॉल बल्ले से लगकर गुजरी और सीधे ध्रुव जुरेल के दस्तानों में चली गई. बुमराह ने अपील की और ऑन फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया.

इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रिव्यू लिया. इस रिप्ले में जिस समय बॉल बल्ले से पास से गुजरी उसी वक्त बैट पैड पर लगता हुआ नजर आ रहा था. इसके बाद थर्ड अंपायर ने बल्ले का से संपर्क गेंद हुआ ये मानते हुए कैंपबेल को आउट करार दे दिया. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम इससे खफा नजर आई. कैसा रहा अब तक मैच का हाल

इस मैच की बात करते तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाए रखा और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया. वेस्टइंडीज की टीम ने 105 रनों के निजी स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी थी. भारत के लिए मोहम्मद सिराज अब तक 4 विकेट ले चुके हैं, जबकि बुमराह और कुलदीप को एक-एक विकेट मिला है. ये खबर भी पढ़ें : IND vs WI: वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल में, लंच ब्रेक तक आधी टीम लौटी पवेलियन

