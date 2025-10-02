WTC में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, कपिल देव को पीछे छोड़कर बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह घरेलू धरती पर दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.
Published : October 2, 2025 at 6:01 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इसके दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है.
जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास
इस मैच में बुमराह ने 14 ओवर में 3 विकेट हासिल किए. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह भारत के घर पर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वो संयुक्त रूप से पहले जवागल श्रीनाथ के साथ मौजूद है. बुमराह और श्रीनाथ दोनों ने 24-24 टेस्ट मैचों में घरेलू मैदान पर अपने-अपने 50 विकेट पूरे किए हैं. इन दोनों के अलावा लिस्ट में कपिल देव, इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी भी मौजूद हैं, उन्होंने क्रमश: 25,27,27 मैचों में घर पर सबसे तेज 50 विकेट पूरे किए हैं.
Two fiery deliveries, two similar results 🔥🔥— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Jasprit Bumrah, you absolute beauty!#TeamIndia @IDFCfirstbank | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/JNcPGJxK8I
जसप्रीत बुमराह गेंदों के मामले में घर पर सबसे तेज विकेट लेने के मामले में पहले स्थान पर हैं. बुमराह ने 1747 गेंदों में अपने 50 विकेट पूरे किए हैं. उन्होंने भारत के लिए साल 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था. बुमराह भारत के लिए 49 टेस्ट मैच में कुल 222 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. उनके नाम 15 बार 5 विकेट हॉल भी दर्ज हैं.
🚨 BUMRAH - JOINT FASTEST TO COMPLETE 50 WICKETS AT HOME BY INDIAN PACERS 🚨 pic.twitter.com/O8yX5GEXq2— Johns. (@CricCrazyJohns) October 2, 2025
बुमराह के नाम दर्ज हुए एक और खास उपलब्धि
वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना तीसरा विकेट पूरा करते ही जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय सरजमीं पर अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने भारत में डब्ल्यूटीसी के 13 मैच खेले हैं और 50 विकेट पूरे किए हैं. इससे पहले रविचंद्रन अश्विन (149 विकेट) और रवींद्र जडेजा (94 विकेट) ने भारतीय सरजमीं पर 50 विकेट पूरे कर चुके हैं. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय सरजमीं पर 50 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं.
Congratulations to @Jaspritbumrah93, who has picked his 50th Test wicket in India in 24 innnings, the joint-fastest with Javagal Srinath among Indian fast bowlers.#TeamIndia pic.twitter.com/SdtBTRptxo— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट का हाल
इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 162 पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए सिराज ने 4, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया. भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 38 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 121 रन बना चुकी है. टीम के लिए केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं.