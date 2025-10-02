ETV Bharat / sports

WTC में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, कपिल देव को पीछे छोड़कर बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास इस मैच में बुमराह ने 14 ओवर में 3 विकेट हासिल किए. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह भारत के घर पर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वो संयुक्त रूप से पहले जवागल श्रीनाथ के साथ मौजूद है. बुमराह और श्रीनाथ दोनों ने 24-24 टेस्ट मैचों में घरेलू मैदान पर अपने-अपने 50 विकेट पूरे किए हैं. इन दोनों के अलावा लिस्ट में कपिल देव, इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी भी मौजूद हैं, उन्होंने क्रमश: 25,27,27 मैचों में घर पर सबसे तेज 50 विकेट पूरे किए हैं.

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इसके दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है.

जसप्रीत बुमराह गेंदों के मामले में घर पर सबसे तेज विकेट लेने के मामले में पहले स्थान पर हैं. बुमराह ने 1747 गेंदों में अपने 50 विकेट पूरे किए हैं. उन्होंने भारत के लिए साल 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था. बुमराह भारत के लिए 49 टेस्ट मैच में कुल 222 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. उनके नाम 15 बार 5 विकेट हॉल भी दर्ज हैं.

बुमराह के नाम दर्ज हुए एक और खास उपलब्धि

वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना तीसरा विकेट पूरा करते ही जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय सरजमीं पर अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने भारत में डब्ल्यूटीसी के 13 मैच खेले हैं और 50 विकेट पूरे किए हैं. इससे पहले रविचंद्रन अश्विन (149 विकेट) और रवींद्र जडेजा (94 विकेट) ने भारतीय सरजमीं पर 50 विकेट पूरे कर चुके हैं. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय सरजमीं पर 50 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं.

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट का हाल

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 162 पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए सिराज ने 4, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया. भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 38 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 121 रन बना चुकी है. टीम के लिए केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं.