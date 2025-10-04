IND vs WI: ध्रुव जुरेल ने अपने पहले टेस्ट शतक का क्रेडिट इन दो खिलाड़ियों को दिया

ETV Bharat / sports

Dhruv Jurel Maiden Century: ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से ध्रुव जुरेल को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में खेलने का मौका मिला.

ध्रुव जुरेल
ध्रुव जुरेल (IANS PHOTO)
October 4, 2025

हैदराबाद: वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपना पहला टेस्ट शतक जड़ने वाले ध्रुव जुरेल ने अपनी यादगार पारी के दौरान अपने वरिष्ठ साथी केएल राहुल और रवींद्र जडेजा के मार्गदर्शन और सहयोग का श्रेय दिया.

125 रन बनाने वाले जुरेल ने राहुल (100) के साथ 30 रनों की छोटी साझेदारी करने के बाद जडेजा (नाबाद 104) के साथ 206 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. तीनों के प्रयासों से भारत ने वेस्टइंडीज के पहली पारी के 162 रनों के जवाब में तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले 448/5 पर पारी घोषित कर दी.

जुरेल ने क्या कहा?
शनिवार को बीसीसीआई.टीवी पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जुरेल ने कहा. 'जब मैं 90 के स्कोर में बल्लेबाजी कर रहा था, तो मैं लगातार जड्डू भाई से पूछ रहा था कि मेरे पास रन बनाने के क्या विकल्प हैं और क्या मैं अच्छा खेल रहा हूं, साथ ही, वे मुझसे पूछते थे कि क्या उन्हें लगता है कि मैं आलसी हो रहा हूं. जब सीनियर खिलाड़ी मौजूद होते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. मैंने केएल भाई के साथ अपनी पारी की शुरुआत की. यह आसान हो गया क्योंकि वे मुझे मेरे विकल्पों और मैं कौन से शॉट खेल सकता हूं, इसके बारे में बताते रहे.'

राहुल-जडेजा ने क्या कहा?
पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण खेलने का मौका पाने वाले जुरेल का मार्गदर्शन करने के बारे में पूछे जाने पर, जडेजा ने कहा, 'मैं बस उनसे कह रहा था कि बेझिझक अपने शॉट खेलो.' राहुल ने भी यही बात दोहराई, 'मैंने उनके साथ क्रिकेट पर बात करते हुए काफी समय बिताया है. मैंने उन्हें अपने खेल पर वाकई बहुत मेहनत करते देखा है. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. पहला शतक बेहद, बेहद खास है.'

अपनी शानदार पारी में, राहुल ने टाइमिंग और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए घरेलू मैदान पर अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा. 'मैं अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहा हूं, जाहिर है, जब आप रन बना रहे होते हैं, तो यह उस मेहनत का नतीजा होता है जो मैंने इतने सालों में की है. क्रिकेट के अलावा हर चीज का लुत्फ उठा रहा हूं. अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले रहा हूं और इससे बहुत फर्क पड़ता है.'

उन्होंने कहा, 'इससे मुझे मैदान पर जाकर अपने क्रिकेट का आनंद लेने की आजादी मिलती है. हर दिन कुछ नया सीखने का एक नया मौका होता है. मैं आभारी हूं कि पिछले कुछ महीने मेरे लिए वाकई अच्छे रहे हैं,'

