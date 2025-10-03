ETV Bharat / sports

IND vs WI: केएल राहुल ने लगाया शतक, शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक, लंच तक भारत का स्कोर 218/3

IND vs WI 1st Test Day 2: भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल शुरू कर दिया है. केएल राहुल ने शतक लगाया है.

IND vs WI 1st Test Day 2
भारत बनाम वेस्टइंडीज डे 2 (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 10:02 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 11:34 AM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. आज इस मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है. इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 162 पर ऑलआउट कर दिया. इसके साथ ही पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 121 रन बनाए. अब भारतीय टीम ने दूसरे दिन के पहले सेशन में 3 विकेट खोकर 215 रन बना लिए हैं.

IND vs WI Day 2: पहला सेशन - केएल राहुल ने लगाया शतक
भारतीय टीम के लिए दूसरे दिन की शुरुआत केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 ने की. इन दोनों ने भारत के स्कोर121/2 से आगे खेलना शुरू किया. इस दौरान कप्तान शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 100 बॉल पर 5 चौकों के साथ 50 रनों की पारी खेली. गिल ने राहुल के साथ मिलकर स्कोर 188 रन तक पहुंचाया. गिल को रोस्टन चेज ने जस्टिन ग्रीव्स को आउट कर वेस्टइंडीज को दूसरे दिन का पहला विकेट दिलाया.

भारत के लिए लंच ब्रेक केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया. राहुल ने 190 बॉल में 12 चौकों की मदद से अपने 100 रन पूरे किए. उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 14 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं. भारत ने लंच ब्रेक तक 67 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 218 का स्कोर खड़ा कर दिया है. इसके साथ ही भारतीय टीम ने 52 रनों की लीड़ वेस्टइंडीज पर हासिल कर ली है.

IND vs WI: कैसा रहा पहले दिन का हाल
इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज ने पहले सेशन में लंच ब्रेक तक 90 रन पर 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद दूसरे सेशन में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने सिर्फ 72 रन जोड़े और टीम 43.2 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई.

वेस्टइंडीज के लिए कप्तान रोस्टन चेस ने 26 और जस्टिन ग्रेविस ने 32 रनों की पारी खेली. भारत के लिए तेज गेंदबाज सिराज और बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुल 7 विकेट चटकाए. सिराज ने जहां 4 विकेट चटकाए और बुमराह ने 3 विकेट लिए. इसके अलावा कुलदीप ने 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया.

भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज: टेगेनरीन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडन सील्स.

