भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए संजू सैमसन और रिंकू सिंह, शुभमन गिल को मिला मौका, दिग्गज ने चुने अपने 11
एशिया कप 2025 में आज भारत का मुकाबला यूएई से होने वाला है. उससे पहले भारत की प्लेइंग-11 भारतीय दिग्गज द्वारा चुन ली गई है.
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला अब से कुछ ही घंटों बाद खेला जाने वाला है. टीम इंडिया रात 8 बजे से दुबई में यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उससे पहले सभी फैंस के मन में सवाल बना हुआ है कि, कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी प्लेइंग-11 में किसको मौका देंगे और कौन बाहर होगा.
टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में जगह बनाने को सभी खिलाड़ी बेताब है. शुभमन गिल के बतौर उपकप्तान टीम में वापसी करने से टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है. तो वहीं तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे के प्लेइंग-11 में फिट होने को लेकर भी सवाल बने हुए हैं. रिंकू सिंह और हर्षित राणा के भी अंतिम 11 में जगह बनाने को लेकर फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.
यूएई के खिलाफ मैच से पहले दिग्गज ने चुनी प्लेइंग-11
अब यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले इन सभी सवालों के जवाब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने दे दिए हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए पहले मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 की घोषणा कर दी है. दरअसल उन्होंने अपनी प्लेइंग-11 चुन ली है, जो उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार चुनी है.
रविचंद्रन अश्विन ने इन 4 खिलाड़ियों को किया बाहर
अश्विन ने अपनी प्लेइंग-11 से सबसे पहले तो संजू सैमसन की छुट्टी कर दी है. उन्होंने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज युवा जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है. इसके बाद उन्होंने टीम से फिनिशर रिंकू सिंह को भी बाहर कर दिया है. अश्विन ने अपनी टीम में ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी मौका नहीं दिया है. इसके साथ ही अश्विन की प्लेइंग-11 से बाहर होने वाले अंतिम सदस्य तेज गेंदबाज हर्षित राणा बने हैं.
कैसी है रविचंद्रन अश्विन की प्लेइंग-11
अश्विन ने बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को चुना है. मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को मौका मिला है. फिनिशर के रूप में टीम में जितेश शर्मा और हार्दिक पांड्या को रखा गया है. टीम में स्पिन ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल मौजूद हैं. दो तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने जगह बनाई है. टीम में दो प्रमुख स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव शामिल हैं.
यूएई के खिलाफ मैच के लिए अश्विन की प्लेइंग-11
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.