IND vs UAE : अर्शदीप सिंह 'शतक' लगाकर रचेंगे इतिहास, जो कोई नहीं कर पाया वो कर बनेंगे नंबर 1 भारतीय गेंदबाज

Published : September 10, 2025 at 12:21 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम आज 10 सितंबर (बुधवार) को यूएई के साथ एशिया कप 2025 का अपना पहला मैच खेलने वाली है. ये मैच आज रात 8 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के सबसे सफल टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अर्शदीप सिंह इस मैच में शतक लगाने की दहलीज पर खड़े हैं. अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका यूएई के खिलाफ मैच में भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास मौका होगा कि वो विकेटों का शतक लगा सकें. उनके पास टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करने से अर्शदीप सिंह सिर्फ 1 विकेट दूर हैं. अर्शदीप ने अब तक भारत के 63 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 99 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने 8.30 की इकोनॉमी और 18.3 के औसत के साथ गेंदबाजी की है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4 विकेट 9 रन देकर रहा है. अर्शदीप सिंह इंडियन क्रिकेट टीम के अब तक के इतिहास के सबसे सफल टी20 गेंदबाज हैं. भारत के लिए अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे ज्यादा विकेट किसी अन्य गेंदबाज ने हासिल नहीं किए हैं. इस मैच में 1 विकेट हासिल करते ही अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे.