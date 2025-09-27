एशिया कप 2025: सुपर 4 का आखिरी मैच सुपर ओवर में खत्म, फाइनल से भारत श्रीलंका के बीच हुआ रोमांचक मैच
IND vs SL Asia cup 2025: एशिया कप 2025 सुपर फोर के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में मात दे दी.
Published : September 27, 2025 at 1:17 AM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला गया सुपर फोर का आखिरी मैच सुपर ओवर में खत्म हुआ. भारत के 202 रनों के जवाब में श्रीलंका भी 202 रन बनाने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से मैच का नतीज सुपर में आया.
सुपर ओवर में भारत की तरफ से अर्शदीप नें शानदार गेंदबाजी की, और श्रीलंका के दो बल्लेबाज कुशल परेरा और शनाका को 2 रन पर आउट कर दिया. जिसकी वजह से भारत को 3 रनों को लक्ष्य मिला, जिसको कप्तान सूर्या और गिल ने हसरंगा की पहली ही गेंद पर तीन रन दौड़ कर हासिल कर लिया.
टॉई हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की यह छठी जीत है, जिसमें पांच बार सुपर ओवर और एक बार बाउल आउट के जरिए जीत हुई है.
इससे पहले भारत ने अभिषेक शर्मा 61, तिलक 49 और सैमसन के 39 रनों की बदौलत 202 रन बनाने में सफल रहा. जिसके साथ भारत एशिया कप 2025 में 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनीं.
203 रनों के जवाब में श्रीलंका ने भी शांदार बल्लेबाजी की, और पाथुन निसंका के 107, कुशल परेरा के 85 और आखिर में शानाका के 11 गेंदों में 22 रनों की बदौलत श्रीलंका 202 रन बनाकर मैच टॉई कर दिया. 58 गेंद पर 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 107 रन बनाने वाले निसंका को प्लेयर ऑप द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
आखिरी ओवर में श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरुरत थी. लेकिन हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करके 12 रन नहीं बनने दिया. आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज केवल दो रन ही बना सके.
टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इनटरनेशनल क्रिकेट स्टडियम में खेला जाएगा. ये इस टूर्नामेंट में दोनों टीमो की बीच तीसरा मैच होगा. इससे पहले खेले गए दोनों मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी.