एशिया कप 2025: सुपर 4 का आखिरी मैच सुपर ओवर में खत्म, फाइनल से भारत श्रीलंका के बीच हुआ रोमांचक मैच

फाइनल से भारत श्रीलंका के बीच हुआ रोमांचक मैच ( IANS PHOTO )

Published : September 27, 2025

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला गया सुपर फोर का आखिरी मैच सुपर ओवर में खत्म हुआ. भारत के 202 रनों के जवाब में श्रीलंका भी 202 रन बनाने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से मैच का नतीज सुपर में आया. सुपर ओवर में भारत की तरफ से अर्शदीप नें शानदार गेंदबाजी की, और श्रीलंका के दो बल्लेबाज कुशल परेरा और शनाका को 2 रन पर आउट कर दिया. जिसकी वजह से भारत को 3 रनों को लक्ष्य मिला, जिसको कप्तान सूर्या और गिल ने हसरंगा की पहली ही गेंद पर तीन रन दौड़ कर हासिल कर लिया. टॉई हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की यह छठी जीत है, जिसमें पांच बार सुपर ओवर और एक बार बाउल आउट के जरिए जीत हुई है.