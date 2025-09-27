ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: सुपर 4 का आखिरी मैच सुपर ओवर में खत्म, फाइनल से भारत श्रीलंका के बीच हुआ रोमांचक मैच

IND vs SL Asia cup 2025: एशिया कप 2025 सुपर फोर के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में मात दे दी.

फाइनल से भारत श्रीलंका के बीच हुआ रोमांचक मैच
फाइनल से भारत श्रीलंका के बीच हुआ रोमांचक मैच (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 1:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला गया सुपर फोर का आखिरी मैच सुपर ओवर में खत्म हुआ. भारत के 202 रनों के जवाब में श्रीलंका भी 202 रन बनाने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से मैच का नतीज सुपर में आया.

सुपर ओवर में भारत की तरफ से अर्शदीप नें शानदार गेंदबाजी की, और श्रीलंका के दो बल्लेबाज कुशल परेरा और शनाका को 2 रन पर आउट कर दिया. जिसकी वजह से भारत को 3 रनों को लक्ष्य मिला, जिसको कप्तान सूर्या और गिल ने हसरंगा की पहली ही गेंद पर तीन रन दौड़ कर हासिल कर लिया.

टॉई हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की यह छठी जीत है, जिसमें पांच बार सुपर ओवर और एक बार बाउल आउट के जरिए जीत हुई है.

इससे पहले भारत ने अभिषेक शर्मा 61, तिलक 49 और सैमसन के 39 रनों की बदौलत 202 रन बनाने में सफल रहा. जिसके साथ भारत एशिया कप 2025 में 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनीं.

203 रनों के जवाब में श्रीलंका ने भी शांदार बल्लेबाजी की, और पाथुन निसंका के 107, कुशल परेरा के 85 और आखिर में शानाका के 11 गेंदों में 22 रनों की बदौलत श्रीलंका 202 रन बनाकर मैच टॉई कर दिया. 58 गेंद पर 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 107 रन बनाने वाले निसंका को प्लेयर ऑप द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

आखिरी ओवर में श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरुरत थी. लेकिन हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करके 12 रन नहीं बनने दिया. आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज केवल दो रन ही बना सके.

टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इनटरनेशनल क्रिकेट स्टडियम में खेला जाएगा. ये इस टूर्नामेंट में दोनों टीमो की बीच तीसरा मैच होगा. इससे पहले खेले गए दोनों मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS SL ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025 SUPER FOURINDIA SRI LANKA IN SUPER OVERIND VS SL ASIA CUP 2025 RESULTIND VS SL SUPER OVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.