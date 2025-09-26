ETV Bharat / sports

IND vs SL: आज भारत फाइनल से पहले श्रीलंका से खेलेगा मैच, जानें पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड के साथ संभावित प्लेइंग-11

भारत बनाम श्रीलंका ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 26, 2025 at 10:09 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का अंतिम मुकाबला आज यानी 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले चरित असलंका की श्रीलंका के खिलाफ अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहेगी. तो आइए इससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताते हैं. भारत और श्रीलंका का हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं. इनमें से टीम इंडिया ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है. तो वहीं श्रीलंका को सिर्फ 9 मुकाबलों में जीत मिली है. इन आंकड़ों को देखें तो भारत का पलड़ा श्रीलंका के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है. पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच के ऊपर स्पिन गेंदबाजों को जमकर मदद मिल रही है. इस पिच पर धीमी गति के गेंदबाज भी कारगर साबित हो रहे हैं. नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज भी असरदार साबित हो रहे हैं. इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बल्लेबाज पिच पर सेट होने के बाद लंबी पारी खेल सकते हैं.