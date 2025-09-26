IND vs SL: आज भारत फाइनल से पहले श्रीलंका से खेलेगा मैच, जानें पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड के साथ संभावित प्लेइंग-11
भारतीय टीम एशिया कप के सुपर 4 का अंतिम मुकाबला श्रीलंका के साथ खेलने वाली है. आइए इस मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जानें....
Published : September 26, 2025 at 10:09 AM IST
हैदराबाद : भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का अंतिम मुकाबला आज यानी 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले चरित असलंका की श्रीलंका के खिलाफ अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहेगी. तो आइए इससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताते हैं.
भारत और श्रीलंका का हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं. इनमें से टीम इंडिया ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है. तो वहीं श्रीलंका को सिर्फ 9 मुकाबलों में जीत मिली है. इन आंकड़ों को देखें तो भारत का पलड़ा श्रीलंका के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है.
पिच रिपोर्ट
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच के ऊपर स्पिन गेंदबाजों को जमकर मदद मिल रही है. इस पिच पर धीमी गति के गेंदबाज भी कारगर साबित हो रहे हैं. नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज भी असरदार साबित हो रहे हैं. इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बल्लेबाज पिच पर सेट होने के बाद लंबी पारी खेल सकते हैं.
Runaway train Abhishek 🤯— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
The 🇮🇳 opener has been the epitome of consistency and power hitting, having amassed 2️⃣4️⃣8️⃣ runs so far, a fair distance ahead of his closest competition. ⚡️#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/4XoUISNPZ4
भारत और श्रीलंका के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
भारत के लिए बल्ले के साथ अभिषेक शर्मा (248) पर नजरें रहेंगी. शुभमन गिल (111) और तिलक वर्मा (95) से रन बनाने की उम्मीद होगी. भारत के लिए बॉल के साथ कुलदीप यादव पर नजर रहेगी. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 12 विकेट हासिल किए हैं. जबकि जसप्रीत बुमराह के नाम 5 विकेट दर्ज हैं.
श्रीलंका के लिए बल्ले के साथ पथुम निसांका (154) और कुसल मेंडिस (122) पर दारोमदार होगा. टीम के लिए वानिंदु हसरंगा गेंद के साथ अहम साबित होंगे. उन्होंने टूर्नामेंट में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 7 विकेट चटकाए हैं.
Spinning them in a tizzy! 😵💫— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
Kuldeep Yadav has had a dream run in the tournament so far, accounting for 1️⃣2️⃣ wickets at a healthy clip, topping the wickets chart this season. 💪#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/nT6wmye3nH
भारत और श्रीलंका की संभावित प्लेइंग-11
भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर)/जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा/हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती.
श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.