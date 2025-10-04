भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता पर महिला क्रिकेटरों ने बोली बड़ी बात, जानें किस खिलाड़ी ने क्या कहा ?
Womens World Cup 2025: महिला विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार 5 अक्टूबर को कोलंबों में आमने सामने होंगी.
Published : October 4, 2025 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीन बार मात देने के बाद अब भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमें महिला विश्व कप 2025 के छठे मैच में रविवार 5 अक्टूबर को श्रीलंका के कोलंबो में आमने सामने होंगी.
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से बहुत अहम होता है. दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप में अब तक एक-एक मैच खेल चुकी है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने गुवाहाटी में बारिश से प्रभावित मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराकर अपने विश्व कप अभियान की विजयी शुरुआत की. वहीं, पाकिस्तान को अपने पहले मैच में कोलंबो में बांग्लादेश से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा.
स्मृति मंधाना ने भारत-पाक मैच पर बोली ये बात
इस हाई वोल्टेज मैच से पहले भारत की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने क्रिकेट की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विता में से एक के बारे में खुलकर बात की. मंधाना ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, 'भारत-पाकिस्तान मैचों के दौरान माहौल हमेशा बहुत ही रोमांचक होता है, हमेशा पूरा स्टेडियम भरा रहता है. सुबह से मिलने वाला हर व्यक्ति आपको जीतने के लिए कहता है. इस तरह का माहौल कभी-कभी आपके अंदर के सर्वश्रेष्ठ को भी सामने लाता है. मैं और मेरी टीम की साथी इसका पूरा आनंद लेती हैं.'
📍 Colombo
Target 🎯 game 🔛 Point 😎
Cheer for the #WomenInBlue
वहीं भारतीय टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हम भारत-पाकिस्तान के मैच देखते हुए बड़े हुए हैं और हमेशा से इनका हिस्सा बनना चाहते थे. हम हमेशा इसे किसी भी अन्य मैच की तरह ही मानने और ध्यान केंद्रित रखने की बात करते हैं.' ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान के मैचों का महत्व और रोमांच हमेशा अन्य मैचों की तुलना में ज्यादा होता है. हम इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब हम उनका सामना करते हैं तो हमेशा तैयार रहते हैं.'
पाकिस्तानी कप्तान ने क्या कहा?
दूसरी ओर से पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कहा, 'जब मैं 2022 के पिछले विश्व कप में खेली थी, तब मैं छोटी थी, और पाकिस्तान-भारत मैच के बाद, पूरी भारतीय टीम हमसे मिलने आई. जिस तरह से उन्होंने जश्न मनाया, साथ बैठे और मस्ती की, वह वाकई खास था. यही वह पल था जब मुझे लगा कि भारतीय टीम के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और मैंने इसका आनंद लिया.'
अपनी टीम की तैयारी को लेकर आश्वस्त, फातिमा ने कहा, 'पिछले कुछ महीनों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है. सभी अच्छी लय में हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम जानते हैं कि भारतीय टीम मजबूत है, और हमने देखा कि पिछली सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा खेला; मंधाना, जेमिमा और ऋचा ने वाकई अच्छा खेला. दोनों टीमें परिस्थितियों से वाकिफ हैं. हम उनके खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे.'
A lot of laughs 😁
A lot of takes 🎬
The #WomenInBlue have arrived in Colombo 🇱🇰
एशिया कप 2025 में विवाद
बता दें कि हाल ही में पुरुष टीमों के बीच एशिया कप का 17वां सीजन खेला गया. जिसमें भारत 9 वीं बार ट्रॉफी जीतने में सफल रहा. लेकिन ये टूर्नामेंट विवादों से घिरा रहा, पहले तो भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया, जिसके बाद नो हैंडशेक का एक नया विवाद खड़ा हो गया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद ट्रॉफी विवाद शुरू हुआ. अब सवाल ये है कि क्या महिला टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वही रवैया अपनाएगी जो पुरुष खिलाड़ियों ने अपनाया था.