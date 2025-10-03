ETV Bharat / sports

IND vs PAK: दिग्गज ने भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बोली बड़ी बात, जानिए हाथ नहीं मिलाने पर क्या कहा?

IND vs PAK: पूर्व भारतीय क्रिकेट ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ी बात बोली है. उन्होंने हरमन की टीम का हौसला बढ़ाया है.

INDIA VS PAKISTAN
भारत बनाम पाकिस्तान (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम ने बताया है कि टीम इंडिया को कौनसी टीम से टूर्नामेंट में कड़ी टक्कर मिलने वाली हैं.

भारत जीतकर और पाकिस्तान हारकर मैदान पर उतरेगी
भारत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले में श्रीलंका को 59 रनों से हराकर आ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से हारकर मैदान पर उतरेगा. इससे पहले सबा करीम ने कहा है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें कड़ी टक्कर पेश करेंगी.

भारत को वर्ल्ड कप में किन टीमों से होगा खतरा
सबा करीम ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर कहा कि, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे कड़ा मुकाबला शीर्ष टीमों, खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होगा. पाकिस्तान क्वालीफायर से आगे बढ़ चुका है और मैं इस टीम के बारे में जो भी कह सकता हूं खासकर जब उनका मुकाबला भारत जैसी टीम से हो, मुझे नहीं लगता कि भारत इस समय पाकिस्तान की परवाह करेगा'.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पता है कि वे इस विश्व कप में एक समय में एक ही मैच पर ध्यान देंगे. लेकिन मेरा मानना ​​है कि आगे और भी कठिन चुनौतियां होंगी. जब भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उन अन्य टीमों से होगा जिनके बारे में मैंने बात की थी, न कि पाकिस्तान से'.

क्या भारत-पाकिस्तान की महिला टीमें मिलाएंगी हाथ
जिस तरह सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने हाथ नहीं मिलाया, उसी तरह हरमनप्रीत और उनकी टीम द्वारा भी हाथ नहीं मिलाने की उम्मीद है, खासकर जब आईसीसी के खेल नियमों में मैच के बाद हाथ मिलाना अनिवार्य नहीं है. भारत और पाकिस्तान के बीच खराब राजनैतिक रिश्तों का असर क्रिकेट के मैदान पर भी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है.

ये खबर भी पढ़ें : पाकिस्तानी क्रिकेटर का विवादित बयान, 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर बोली बड़ी बात, जानें पूरा मामला

