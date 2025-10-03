ETV Bharat / sports

IND vs PAK: दिग्गज ने भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बोली बड़ी बात, जानिए हाथ नहीं मिलाने पर क्या कहा?

हैदराबाद: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम ने बताया है कि टीम इंडिया को कौनसी टीम से टूर्नामेंट में कड़ी टक्कर मिलने वाली हैं.

भारत जीतकर और पाकिस्तान हारकर मैदान पर उतरेगी

भारत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले में श्रीलंका को 59 रनों से हराकर आ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से हारकर मैदान पर उतरेगा. इससे पहले सबा करीम ने कहा है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें कड़ी टक्कर पेश करेंगी.

भारत को वर्ल्ड कप में किन टीमों से होगा खतरा

सबा करीम ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर कहा कि, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे कड़ा मुकाबला शीर्ष टीमों, खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होगा. पाकिस्तान क्वालीफायर से आगे बढ़ चुका है और मैं इस टीम के बारे में जो भी कह सकता हूं खासकर जब उनका मुकाबला भारत जैसी टीम से हो, मुझे नहीं लगता कि भारत इस समय पाकिस्तान की परवाह करेगा'.