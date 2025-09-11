ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान मैच रद्द? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, एशिया कप मैच को लेकर आया बड़ा अपडेट

आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान मैच को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. ये याचिका 4 लॉ के छात्रों के द्वारा दायर की गई है, जिसका नेतृत्व उर्वशी जैन कर रही हैं. इस याचिका में भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों और पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले रवैये को देखते हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग की गई है.

एशिया कप 2025 के 6वें मैच में दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है. उससे पहले इस मैच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं. ऐसे में अब भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने के लिए लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है.

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो चुकी है. इस 8 टीमों के टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ 2 मैच खेले गए हैं. जहां पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराया तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने यूएई पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपना दूसरा मैच 14 सितंबर यानी रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ खेलने वाली है.

याचिका में कहा गया है, 'देशों के बीच क्रिकेट का उद्देश्य सद्भाव और मित्रता दिखाना है लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे लोग शहीद हुए और हमारे सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो पाकिस्तान के साथ खेलने से विपरीत संदेश गया कि जहां हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी. वहीं हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है. एशिया कप में क्रिकेट मैच राष्ट्रीय हितों, सशस्त्र बलों और समग्र रूप से राष्ट्र के मनोबल के लिए हानिकारक है'.

याचिका में कहा गया है, 'भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलना दर्शाता है कि मनोरंजन और राजस्व सृजन हमारे वीर सैनिकों और नागरिकों के जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. यह निर्धारित मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है. बीसीसीआई को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है'.

सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर आया जवाब

इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आगामी एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. एक वकील ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया. वकील ने पीठ से मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भेजने का आग्रह किया. पीठ ने कहा, 'इसमें इतनी जल्दी क्या है? यह एक मैच है, इसे होने दीजिए. मैच इसी रविवार को है. क्या किया जा सकता है?'.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर क्या सरकारा का पक्ष

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. भरतीय सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा. जबकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ हिस्सा लेगा. जिसमें आईसीसी इवेंट और एसीसी इवेंट शामिल हैं.