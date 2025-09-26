ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले कोच का बड़ा बयान, बताया क्या है टीम इंडिया के खिलाफ प्लान?

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तानी हेड कोच ने बड़ा बयान दिया है.

INDIA VS PAKISTAN FINAL
भारत-पाकिस्तान फाइनल (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा. ऐसे में ज्यादा दबाव पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले लीग स्टेज और फिर सुपर-4 में पाकिस्तान को हरा चुकी है. अब पाकिस्तान के ऊपर लगातार तीसरी हार से बचाने और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम करने का दबाव होगा.

भारत-पाकिस्तान के प्लेयर्स में तनाव
इस बीच भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बीच मैदान पर भी तनाव देखा जा सकता है. लीग मैच में भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, इसके बाद सुपर 4 के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने विवादित इशारे किए और दोनों टीमों के बीच विवाद को और हवा दे दी. अब पाकिस्तान बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में पहुंच गया है. बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद जब पाकिस्तान के कोच हेड माइक हेसन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ फाइनल मैच को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अहम जवाब दिया है.

INDIA VS PAKISTAN FINAL
भारत-पाकिस्तान फाइनल (AP)

माइक हेसन ने दिया बड़ा बयान
माइक हेसन ने कहा, ‘मेरा मैसेज सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का है. हम यही करेंगे. ये चीजें आपको (मीडिया) शायद मुझसे ज्यादा पता होंगी. मैं क्रिकेट से जुड़ा काम करता हूं. जहां तक हाव-भाव की बात है, तो हाई प्रेशर वाले मैचों के दौरान हमेशा जुनून दिखा है, है ना? हमारा ध्यान सिर्फ अच्छा खेल खेलने पर होगा'.

अब एशिया कप 2025 के फाइनल में क्रिकेट प्रेमियों की नजरें एक बार फिर से दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर रहेंगी. हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ प्लेन क्रैश होने का विवादित एक्शन किया था, जबकि साहिबजादा फरहान ने गन फायरिंग का सेलिब्रेशन किया था. अब फाइनल में सभी की नजरें होंगी कि क्या दोनों टीमों के खिलाड़ी फिर से विवादों में घिरेंगे या फिर विवादों से बचते हुए फाइनल मैच खेलेंगे.

ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप: 41 साल में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल, 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतने उतरेगी टीम

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAKINDIA VS PAKISTAN FINALASIA CUP 2025 FINALPAKISTAN HEAD COACH MIKE HESSONINDIA VS PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.