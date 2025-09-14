ETV Bharat / sports

IND VS PAK: आज भारत-पाकिस्तान में होगा महामुकाबला, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

एशिया कप 2025 में आज भारत बनाम पाकिस्तान का मैच होने वाला है. इस महामुकाबले से पहले जानिए हर छोटी-बड़ी डिटेल्स..

India vs Pakistan Match Preview
भारत बनाम पाकिस्तान मैच प्रीव्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 9:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी 14 सितंबर (रविवार) को महामुकाबला होने वाला है. इस मैच की शुरुआत आज रात 8 बजे से होगी. जो दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में सूर्यकुमार यादव भारत के कप्तान होंगे, जबकि सलमान अली आगा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे.

इस मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लाइव एप पर देखने को मिलेगी. तो आइए इस मैच से पहले भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और अहम खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं.

भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इन 13 टी20 मैचों में से भारतीय क्रिकेट टीम को 10 मैचों में जीत मिली है. तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ अब तक भारत के सामने 3 मुकाबले जीत पाई है. आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया का पाकिस्तान के सामने पलड़ा काफी भारी है.

पिच रिपोर्ट

दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की टीम स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित होती है. हालांकि इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा पेस और बाउंस देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजों को लिए भी रन मौजूद हैं. एक बार बैटर यहां सेट हो जाता है तो फिर वो आसानी से रन बना सकता है. इस पिच पर भारत के लिए पहले मैच में स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट चटकाए थे.

इस पिच का टी20 में सर्वाधिक स्कोर 222 है जो भारत ने बनाया था. जबकि न्यूनतम स्कोर 56 है जो वेस्टइंडीज के नाम दर्ज हैं. इस पिच का औसत स्कोर 145-155 के बीच है. इस मैदान पर अब तक कुल 93 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं. इस दौरान 46 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम और 47 मैच दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए देखे गए हैं. ऐसे में इस पिच पर टॉस काफी अहम हो जाएगा.

वेदर रिपोर्ट

दुबई का मौसम काफी गर्म है. यहां पर मैच की शुरुआत के समय भी काफी उमस और गर्मी देखी जा रही है. यहां पर उमस और गर्मी 44 डिग्री तक भी जा रही है. हालांकि रात में तापमान 30 डिग्री के पास रहता है. दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच में बारिश होने की संभावना नहीं है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मैच देखने के लिए मिलने वाला है.

भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती/ अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

ये खबर भी पढ़ें : भारत का एशिया कप से नाम वापस लेना बांग्लादेश के लिए वरदान साबित हुआ, जानें एशिया कप 1986 की पूरी कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAKIND VS PAK POSSIBLE PLAYING 11INDIA VS PAKISTAN PITCH REPORTIND VS PAK HEAD TO HEAD T20ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.