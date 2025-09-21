ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11 में होंगे 2 बड़े बदलाव, तीसरे खिलाड़ी पर लटकी तलवार, जानिए कौन-कौन होगा बाहर?

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव होना लगभग तय है. लेकिन एक और खिलाड़ी के खेलने पर सस्पेंस बना है.

INDIA VS PAKISTAN
भारत बनाम पाकिस्तान (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 12:11 PM IST

हैदराबाद : एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं. सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है. भारतीय टीम आज रात 8 बजे पाकिस्तान से दुबई में भिड़ने वाली है. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में 2 बदलाव हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि वो दो बदलाव कौन से होंगे.

भारतीय टीम में कौन 2 बदलाव होंगे?
टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच के लिए प्लेइंग-11 में जसप्रीत बुमराह को मौका देगी. ऐसे में जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी होगी तो वहीं, हर्षित राणा, जिन्हें ओमान के खिलाफ मैच में मौका मिला था वो टीम से बाहर हो सकते हैं. बुमराह ने अब तक भारत के लिए 2 मैच में 3 विकेट हासिल किए हैं. हर्षित को ओमान के खिलाफ 1 विकेट मिला था.

भारत की प्लेइंग-11 से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी बाहर हो सकते हैं. उनकी जगह पर टीम में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया जाएगा. ओमान के खिलाफ अर्शदीप को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था और उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था. अब फिर से वरुण की पाकिस्तान के खिलाफ वापसी होगी, क्योंकि दुबई की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है. ऐसे में टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहेगी.

अक्षर पटेल के चयन पर मंडराया खतरा ?
टीम इंडिया में अक्षर पटेल बतौर स्पिन ऑलराउंडर शामिल हैं. वो गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ ओमान के खिलाफ ही उनकी बल्लेबाजी आई है. ओमान के खिलाफ अंतिम लीग मैच के दौरान अक्षर को फील्डिंग के समय चोट लगी थी, जहां वो एक कैच लेते हुए सिर में चोट खा बैठे थे. इसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे. अब तक उनकी चोट पर कोई अपडेट नहीं आया है. ऐसे में अक्षर के भी प्लेइंग-11 में होने पर सवाल बने हुए हैं. अक्षर अगर टीम से बाहर होते हैं तो रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग-11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल/रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

