ETV Bharat / sports

खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो फिर मैच कैसे? IND vs PAK मैच पर ओवैसी ने सरकार को दिखाया आईना - OWAISI ON IND VS PAK MATCH

भारत और पाकिस्तान ( AP PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 29, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 10:26 AM IST 3 Min Read

Owaisi on IND vs PAK Match: एशिया कप 2025 (Asia cup 2025) का शेड्यूल और फिक्सचर जारी होने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आलोचकों के निशाने पर है. क्योंकि भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर से एक ही ग्रुप में रखा गया है. जिसकी वजह से दोनों टीमें 14 सितंबर को आमने सामने होंगी. शेड्यूल के अनुसार ये टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले की वजह से पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है. जिसकी वजह से हर कोई सोशल मीडिया पर इस मैच का विरोध कर रहा है. देश का बड़ा वर्ग एशिया कप 2025 और बीसीसीआई के बॉयकॉट का ट्रेंड भी चला रहा है. इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया था. लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही भारत पाकिस्तान के मैच का ऐलान करके बीसीसीआई ने देश की भावनाओं को भड़का दिया. इस मैच के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा सड़क से उठकर संसद में भी पहुंच गया जहां पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मैच का विरोध करते हुए सरकार को आईना दिखाया और कहा कि पड़ोसी देश के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताई. IND vs PAK मैच पर ओवैसी ने सरकार को दिखाया आईना (Sansad TV)

Owaisi on IND vs PAK Match: एशिया कप 2025 (Asia cup 2025) का शेड्यूल और फिक्सचर जारी होने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आलोचकों के निशाने पर है. क्योंकि भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर से एक ही ग्रुप में रखा गया है. जिसकी वजह से दोनों टीमें 14 सितंबर को आमने सामने होंगी. शेड्यूल के अनुसार ये टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले की वजह से पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है. जिसकी वजह से हर कोई सोशल मीडिया पर इस मैच का विरोध कर रहा है. देश का बड़ा वर्ग एशिया कप 2025 और बीसीसीआई के बॉयकॉट का ट्रेंड भी चला रहा है. इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया था. लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही भारत पाकिस्तान के मैच का ऐलान करके बीसीसीआई ने देश की भावनाओं को भड़का दिया. इस मैच के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा सड़क से उठकर संसद में भी पहुंच गया जहां पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मैच का विरोध करते हुए सरकार को आईना दिखाया और कहा कि पड़ोसी देश के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताई. IND vs PAK मैच पर ओवैसी ने सरकार को दिखाया आईना (Sansad TV) IND vs PAK मैच पर ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस में भाग लेते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, और आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं हो सकते. तो आपके जरिए प्रधानमंत्री और सरकार से मेरा सवाल है कि जब पाकिस्तान के विमान हमारे हवाई क्षेत्र में नहीं आ सकते, उनकी नावें हमारे जलक्षेत्र में नहीं आ सकतीं, व्यापार बंद हो गया है, तो आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे, पाकिस्तान का 80 प्रतिशत पानी रोक रहे हैं, यह कहते हुए कि खून और पानी नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे.' ओवैसी ने आगे कहा कि मेरी अंतरात्मा मुझे वह मैच देखने की इजाजत नहीं देती. क्या इस सरकार में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मृतकों को बुलाकर कहे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला लिया और अब आप पाकिस्तान का मैच देखें? यह बहुत दुखद है. एशिया कप 2025 में भारत का शेड्यूल भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में 10 और 19 सितंबर को क्रमशः यूएई और ओमान से भी भिड़ेगी. उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगी. इसके बाद दोनों टीमें सुपर फोर में भी एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और संभवतः 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में भी. भारत एशिया कप का गत विजेता है, जिसने कोलंबो में आयोजित 2023 के 50 ओवर के प्रारूप के फाइनल में श्रीलंका को हराया था. बता दें कि 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप की वजह से एशिया कप 2025 टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा. ये भी पढ़ें 'ये तो साफ BCCI की बेशर्मी और खून का धंधा है'... लोगों का फूटा बीसीसीआई पर गुस्सा, बॉयकॉट एशिया कप क्यों करने लगा ट्रेंड ? कांग्रेस सांसद ने एशिया कप में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर दिया बड़ा बयान, जानिए सरकार को लेकर क्या कहा

Last Updated : July 29, 2025 at 10:26 AM IST