भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच से पहले अभिषेक के पिता का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
Ind vs Pak: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अभिषेक शर्मा के पिता ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने फाइनल मैच को लेकर भी बड़ी बात बोली है.
Published : September 28, 2025 at 5:35 PM IST
अमृतसर: आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले हर कोई उत्साहित है. सभी को इंतज़ार है कि भारत 41 साल बाद पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतेगा. इसी बीच भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा ने एक बयान दिया है. राज कुमार ने कहा कि, देश के करोड़ों लोगों की दुआएं अभिषेक और पूरी भारतीय टीम के साथ हैं. अभिषेक हमेशा देश के लिए खेलते हैं, इसलिए वह शतक (100) जैसी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के पीछे नहीं भागते हैं.
अभिषेक शर्मा के पिता ने बोली बड़ी बात
राज कुमार शर्मा ने कहा, 'हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि भारत मैच जीत जाए. बाकी रिकॉर्ड तो अपने आप बन जाते हैं. पूरे देश की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. अभिषेक ने अभी तक टूर्नामेंट में अपना शतक पूरा नहीं किया है, लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी टीम की जीत है. आज का दिन ऐतिहासिक है, अगर भारत जीतता है, तो यह सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का मौका होगा. अगर अभिषेक शतक लगाते हैं, तो खुशी दोगुनी हो जाएगी'.
परिवार को अभिषेक पर गर्व है
अभिषेक के चाचा अमित व्यास ने भी कहा कि, पूरे परिवार को अभिषेक पर गर्व है. भारत-पाकिस्तान का मैच दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए हमेशा खास होता है और इस बार फाइनल होने के कारण उत्साह दोगुना हो गया है. स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उत्साह है और लोगों की निगाहें अभिषेक समेत पूरी भारतीय टीम पर टिकी हैं. सभी की दुआ है कि आज का मैच भारत के नाम हो और खिलाड़ी कप अपने घर लाएं'.
उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि अभिषेक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी खेलता है. उसकी मेहनत आज रंग लाएगी और देश का झंडा एक बार फिर ऊंचा होगा. हम दुआ करते हैं कि टीम इंडिया जीते लेकिन जीत उसी टीम की होगी जो अच्छा खेलेगी'.