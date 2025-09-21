ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले दिग्गज ने लगाई टीम को लताड़, कहा- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ ही घंटों में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है. इससे पहले ही पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने बड़ा बयान दिया है. कनेरिया ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ी नसीहत दी है और कुछ फैसलों के लिए जमकर आलोचना भी की है. आइए जानते हैं कि इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले कनेरिया ने क्या कहा है.

दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान टीम को लगाई लताड़

दानिश कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बहुत खराब स्थिति में है. ऐसा हमेशा होता है. जब कोई समस्या (हाथ मिलाने में आनाकानी) होती है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, वे दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं. चयनकर्ताओं को 22 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. आपने कौन सी टीम चुनी? आपने कौन से कोचिंग पद दिए? आपकी खेल योजना, रणनीति और दृष्टिकोण क्या था?.

पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बोली बड़ी बात

पूर्व लेग स्पिनर ने आगे कहा, 'पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है. पिछले मैच में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है'.