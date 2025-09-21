भारत-पाकिस्तान मैच से पहले दिग्गज ने लगाई टीम को लताड़, कहा- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'
दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर निशाना साधते हुए कहा बड़ी बात बोली. उन्होंने पाकिस्तान टीम में सुधार की बात बोली है.
Published : September 21, 2025 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ ही घंटों में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है. इससे पहले ही पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने बड़ा बयान दिया है. कनेरिया ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ी नसीहत दी है और कुछ फैसलों के लिए जमकर आलोचना भी की है. आइए जानते हैं कि इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले कनेरिया ने क्या कहा है.
दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान टीम को लगाई लताड़
दानिश कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बहुत खराब स्थिति में है. ऐसा हमेशा होता है. जब कोई समस्या (हाथ मिलाने में आनाकानी) होती है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, वे दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं. चयनकर्ताओं को 22 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. आपने कौन सी टीम चुनी? आपने कौन से कोचिंग पद दिए? आपकी खेल योजना, रणनीति और दृष्टिकोण क्या था?.
High pressure, high stakes! 🥶— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Watch cricket's fiercest rivalry unfold as India take on Pakistan in the Super 4s of #DPWorldAsiaCup2025, tonight at 7 PM, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV 📺🏏#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/BBnX2cm9Ta
पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बोली बड़ी बात
पूर्व लेग स्पिनर ने आगे कहा, 'पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है. पिछले मैच में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है'.
कनेरिया ने भारत के खिलाफ मैच के बाद हाथ मिलाने की बहुचर्चित घटना पर चेतावनी देते हुए कहा, 'हाथ मिलाने की घटना ने बहुत हंगामा मचा दिया था. अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा और क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया, तो वे और भी पतन की ओर बढ़ेंगे'.
Super Four | Match 2 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 21, 2025
Round 2 of the biggest clash of the tournament.
India take on Pakistan once again in what promises to be another top billing match-up! 🥊#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/qYDOX7Qk5Z
भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.