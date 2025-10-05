ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान मैच में कीड़ों का अटैक, स्प्रे भी नहीं आया काम, तो रोकना पड़ा मैच

दरअसल मैदान पर कीट-पतंगों ने खिलाड़ियों को जमकर परेशान किया, इसके बाद पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना स्पे भी करती हुई नजर आई लेकिन वो कुछ काम नहीं आया. जिसके चलते मैच रोक दिया गया. इसके बाद मतदान कर्मियों द्वारा कीट नियंत्रण उपाय करने के लिए खेल रोक दिया गया था. हालांकि इसके बाद भी खिलाड़ियों को इस समस्या का सामना करना पड़ा.

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाई-प्रोफाइल मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिससे दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान नजर आए.

भारत बनाम पाकिस्तान (AP)

कीड़ों की वजह से कोलंबो में रुका मैच

आपको बता दें कि, पिछले कुछ दिनों से कोलंबो में लगातार हो रही बारिश के कारण आउटफील्ड में कीड़ों की भरमार हो गई है, जिससे मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा. 34 ओवर पूरे होने के बाद मैच अधिकारियों ने मैदान से अस्थायी रूप से बाहर जाने का फैसला किया ताकि मैदान से कीड़ों को हटाया जा सके और खेल की स्थिति बेहतर हो सके.

मैच के टाइम में नहीं हुई कटौती

इस रुकावट के बाद मैच की अवधि प्रभावित नहीं हुई क्योंकि 15 मिनट के ठहराव की भरपाई पारी के ब्रेक को छोटा करके की जाएगी और कोई ओवर नहीं काटा जाएगा. इस ब्रेक के बाद टीम इंडिया अपनी पारी को 34 ओवर से आगे बढ़ाया. भारतीय टीम 50 ओवर में ऑल आउट हो गई और सिर्फ 247 रन बना पाई. अब पाकिस्तान की टीम भारत से जीत के लिए मिले 248 रनों का पीछा करते हुए 20 रन पर 7 ओवर में 1 विकेट गंवा चुकी है. भारत के लिए हरलीन देओल ने 46 और ऋचा घोष ने 35 रनों की पारी खेली. इनके अलावा प्रतिका रावल ने 32 और जेमिमा रोड्रिग्ज ने 32 रन बनाए. जबकि पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए.