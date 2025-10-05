ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान मैच में कीड़ों का अटैक, स्प्रे भी नहीं आया काम, तो रोकना पड़ा मैच

कोलंबो में लगातार हो रही बारिश के कारण आउटफील्ड में कीड़ों की भरमार हो गई है, जिसके कारण मैच को रोक दिया गया.

India Women vs Pakistan Women
भारत बनाम पाकिस्तान (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाई-प्रोफाइल मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिससे दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान नजर आए.

दरअसल मैदान पर कीट-पतंगों ने खिलाड़ियों को जमकर परेशान किया, इसके बाद पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना स्पे भी करती हुई नजर आई लेकिन वो कुछ काम नहीं आया. जिसके चलते मैच रोक दिया गया. इसके बाद मतदान कर्मियों द्वारा कीट नियंत्रण उपाय करने के लिए खेल रोक दिया गया था. हालांकि इसके बाद भी खिलाड़ियों को इस समस्या का सामना करना पड़ा.

India Women vs Pakistan Women
भारत बनाम पाकिस्तान (AP)

कीड़ों की वजह से कोलंबो में रुका मैच
आपको बता दें कि, पिछले कुछ दिनों से कोलंबो में लगातार हो रही बारिश के कारण आउटफील्ड में कीड़ों की भरमार हो गई है, जिससे मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा. 34 ओवर पूरे होने के बाद मैच अधिकारियों ने मैदान से अस्थायी रूप से बाहर जाने का फैसला किया ताकि मैदान से कीड़ों को हटाया जा सके और खेल की स्थिति बेहतर हो सके.

मैच के टाइम में नहीं हुई कटौती
इस रुकावट के बाद मैच की अवधि प्रभावित नहीं हुई क्योंकि 15 मिनट के ठहराव की भरपाई पारी के ब्रेक को छोटा करके की जाएगी और कोई ओवर नहीं काटा जाएगा. इस ब्रेक के बाद टीम इंडिया अपनी पारी को 34 ओवर से आगे बढ़ाया. भारतीय टीम 50 ओवर में ऑल आउट हो गई और सिर्फ 247 रन बना पाई. अब पाकिस्तान की टीम भारत से जीत के लिए मिले 248 रनों का पीछा करते हुए 20 रन पर 7 ओवर में 1 विकेट गंवा चुकी है. भारत के लिए हरलीन देओल ने 46 और ऋचा घोष ने 35 रनों की पारी खेली. इनके अलावा प्रतिका रावल ने 32 और जेमिमा रोड्रिग्ज ने 32 रन बनाए. जबकि पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए.

ये खबर भी पढ़ें : IND W vs PAK W: भारत ने पाकिस्तान को दिया 248 का लक्ष्य, हरलीन और ऋचा ने खेली शानदार पारी

For All Latest Updates

TAGGED:

FLIES AND MOSQUITOES STOP PLAYBUGS STOP PLAYBUGS STOP MATCHWOMENS WORLD CUP 2025IND W VS PAK W

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.