हारिस रऊफ पर भड़का पाकिस्तानी दिग्गज, कहा - 'मैं नहीं पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा है'
Haris Rauf in Asia Cup Final: भारत पाकिस्तान फाइनल मैच में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने सिर्फ 3.5 ओवर में 50 रन लुटा दिए.
Published : September 29, 2025 at 5:00 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार ट्रॉफी जीत ली. ये इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी जीत थी. फाइनल मैच 146 रनों का बचाव करने में पाकिस्तान असफल रहा, क्योंकि उनके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अकेले 3.5 ओवर में 50 रन लुटा दिए. जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान में कड़ी आलोचना हो रही है.
हारिस रऊफ पर भड़का पाकिस्तानी दिग्गज
पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम ने भी फाइनल में टीम के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की आलोचना करने से नहीं हिचकिचाए. उन्होंने रऊफ को रन मशीन गेंदबाज भी कहा. मैच के बाद अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'दुर्भाग्य से, वह एक गेंदबाज के तौर पर रन मशीन हैं, खासकर भारत के खिलाफ. मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा है, जब तक वह लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेलते, वह नहीं सुधरेंगे. अगर वह नहीं खेलेंगे, तो आप अपनी टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहेंगे जो लाल गेंद से क्रिकेट खेलने से इनकार करे. कम से कम चार या पांच प्रथम श्रेणी मैच तो खेल ही लें.'
Cometh the hour, cometh the man, cometh the biggie 😌💙— Sony LIV (@SonyLIV) September 28, 2025
Watch Dube take #TeamIndia home - #DPWORLDASIACUP2025, LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/1yPhPPqxhi
उन्होंने आगे कहा कि लाल गेंद से क्रिकेट खेलने के अनुभव की कमी ने उनमें दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने का जज्बा पैदा नहीं किया है. उनको अपनी गेंद पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि वह लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेलते. पीसीबी को बैठकर सोचना होगा, अगर आप लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद.' बता दें कि हारिस रऊफ ने अब तक केवल एक ही टेस्ट मैच खेला है, जबकि वनडे में 50 और टी20आई में 94 मैच में खेले हैं.
IND vs PAK 2025 फाइनल मैच
फाइनल मैच की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के 147 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिसमें तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. इसके अलावा शिवम दूबे ने 22 गेंद पर 33 रन और संजू सैमसन ने 21 गेंदों में 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 146 रनों पर समेट दिया. जिसमें साहिबजादा फरहान ने 57 रन और फखर जमान ने 46 रनों की पारी खेली. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि बुमराह, वरुण और अक्षर को 2-2 विकेट मिले.