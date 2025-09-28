ETV Bharat / sports

IND vs PAK फाइनल का जुनून, टिकट हुए सोल्ड आउट, दुबई पुलिस ने जारी की सुरक्षा की नई गाइडलाइन

इससे पहले जब ग्रुप स्टेज और सुपर फोर चरण में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे तो उन मैचों की सारे टिकट नहीं बिके थे, क्योंकि भारत में पहलगाम आतंकी हमले की वजह से कुछ समर्थकों ने मैच के बहिष्कार की अपील के थी. रिपोर्ट्स के अनुसार 14 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज मैच में लगभग 20 हजार दर्शक आए थे, जबकि 21 सितंबर को हुए सुपर फोर मुकाबले में 17,000 दर्शक आए थे.

हैदराबाद: एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच होने जा रहा हैं. इस हाई वोल्टेज मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है. 28 हजार सीटें वाला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस ऐतिहासिक मुकाबला का गवाह बनेगा, जिसके सारे टिकेट मैच से लगभग 12 घंटा पहले ही बिक चुके हैं.

दुबई पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

इस बड़े मैच को देखने के लिए दुबई स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़े गी, जिसकी वजह से दुबई पुलिस ने की सुरक्षा की नई गाइडलाइन जारी की है. इन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आयोजकों ने जोर देकर कहा है कि टिकट धारकों का सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है. दुबई पुलिस का ये कदम फाइनल मैच में भारत पाकिस्तान दर्शकों की गंभीरता को देखते हुए उठाया है.

पुलिस प्रशासन ने प्रशंसकों से स्टेडियम जल्दी पहुंचने, सुरक्षा जांच में सहयोग करने और स्टेडियम के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है. टिकट होल्डरों से अनुरोध किया गया है कि वो मैच शुरू होने से कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचे. इसके अलावा पटाखे, फ्लेयर्स, लेजर पॉइंटर्स और कोई भी ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री साथ लाना सख्त मना है.

भारतीय टीम का प्रदर्शन

भारतीय टीम अभी तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है, जबकि पाकिस्तान भारत से दो बार हारकर फाइनल में पहुंचा है. ग्रुप चरण में सात विकेट से और सुपर फोर चरण में छह विकेट से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. भारत अब तक 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी उठा चुका है और 9वीं बार उठाने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान केवल दो बार ही खिताब जीता है, अब वो तीसरी बार टूर्नामेंट पर कब्जा जमाने का प्रयास करेगा.