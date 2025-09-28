ETV Bharat / sports

IND vs PAK फाइनल: किसके सिर सजेगा एशिया कप का ताज ? जानें दोनों टीमों के फाइनल आंकड़े

IND vs PAK हेड टू हेड रिकॉर्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक कुल 15 बार टी20 मैच में आमने सामने आई हैं, जिसमें भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहा है और उसे 15 में से 12 में जीत मिली जबकि पाकिस्तान केवल तीन बार ही विजई रहा है. वहीं एशिया कप में दोनों टीमों के बीच कुल 21 मैच खेले गए हैं जिसमे भारत ने 12 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान को 6 मैच में जीत मिली है और तीन मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका.

बता दें कि एशिया कप का ये 17 वां सीजन है, अब तक 16 सीजन में भारत 8 बार एशियन चैंपियन बना जबकि श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीतने में सफल रहा है. इस आंकड़े से भी पता चल रहा है कि भारत का टूर्नामेंट में दबदबा शुरू से ही बना हुआ है.

टूर्नामेंट में अब तक के दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम से कई गुना बेहतर है. जिसकी वजह उसे खिताब का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है. भारत अभी तक टूर्नामेंट में अपराजित रहा है, जबकि पाकिस्तान दो बार हारा है और दोनों बार भारत से ही उसे हार का सामना करना पड़ा है.

Asia Cup Final 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच का दिन आ गया है. टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे. इस महामुकाबले की मेजबानी रविवार 28 सितंबर को दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर रहा है. ये खिताबी मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा.

IND vs PAK फाइनल

वहीं अगर हम फाइनल मैच की बात करें बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है. दोनों देश कई टूर्नामेंटों के फाइनल में आमने-सामने भी हो चुके हैं. जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा काफी भारी रहा है. पिछले 40 वर्षों में हुए 10 टूर्नामेंट फाइनल में, भारत ने केवल 3 में जीत दर्ज की हैं, जबकि पाकिस्तान ने 7 मौकों पर जीत हासिल की है.

IND vs PAK मैच का जोनून (IANS PHOTO)

भारत ने तीन फाइनल जीते हैं जिसमें 1985 विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप, 1998 इंडिपेंडेंस कप और 2007 टी20 विश्व कप फाइनल शामिल है. जबकि पाकिस्तान ने 7 फाइनल जीते हैं जिसमें 1986 ऑस्ट्रेल-एशिया कप (वनडे), 1991 विल्स ट्रॉफी (शारजाह), 1994 ऑस्ट्रल-एशिया कप (वनडे), 1999 पेप्सी कप (वनडे), 1999 कोका कोला कप (वनडे) 2008 किटप्ली कप (वनडे), 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (वनडे) शामिल है.

दिनांक टूर्नामेंट स्थल विजेता अंतर 10/03/1985 विश्व क्रिकेट चैम्पियनशिप (वनडे) मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया भारत 8 विकेट से जीत 18/04/1986 ऑस्ट्रल-एशिया कप (वनडे) शारजाह, यूएई पाकिस्तान 1 विकेट से जीत 25/10/1991 विल्स ट्रॉफी (शारजाह) शारजाह, यूएई पाकिस्तान 72 रनों से जीत 22/04/1994 ऑस्ट्रेल-एशिया कप (वनडे) शारजाह, यूएई पाकिस्तान 39 रनों से जीत 18/01/1998 इंडिपेंडेंस कप (वनडे) ढाका भारत 3 विकेट से जीत 26/03/1999 पेप्सी कप (वनडे) बेंगलुरू पाकिस्तान 7 विकेट से जीत 01/04/1999 कोका-कोला कप (वनडे) शारजाह, यूएई पाकिस्तान 123 रन से जीत 24/09/2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका भारत 5 रन से जीत 2008 किटप्ली कप (वनडे) ढाका पाकिस्तान 25 रन से जीत 18/06/2017 चैंपियंस ट्रॉफी (वनडे) लंदन, इंग्लैंड पाकिस्तान 180 रनों से जीत

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यादगार जीत

इस प्रतिद्वंद्विता में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मेलबर्न में 1985 विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप थी, जहां उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को आसानी से हराया था, और 1998 इंडिपेंडेंस कप फाइनल शामिल हैं. जब ढाका में एक मजबूत लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी. शायद सबसे यादगार पल 2007 में आया, जब भारत ने जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान को हराकर पहला ICC T20 विश्व कप जीता, जो आधुनिक क्रिकेट इतिहास का एक निर्णायक क्षण था.

IND vs PAK फाइनल (IANS PHOTO)

भारत पर पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत

फाइनल में पाकिस्तान की कई जीत क्रिकेट की लोक कथाओं में दर्ज हो गई हैं. 1986 का ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप फाइनल अविस्मरणीय है, जहां शारजाह में जावेद मियांदाद के आखिरी गेंद पर छक्के ने भारत को चौंका दिया था. दशकों बाद, पाकिस्तान ने 2017 के ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में द ओवल में एक और शानदार प्रदर्शन किया, जहां उसने भारत को रिकॉर्ड 180 रनों से हराया.

एशिया कप 2025 फाइनल

28 सितंबर 2025 को दुबई में होने वाला आगामी एशिया कप फाइनल एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ देगा. जहां भारत अपना 9वां खिताब हासिल करने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान अपना तीसरा खिताब जीतने की कोशिश करेगा. आंकड़ों और रिकॉर्डों से परे, यह मैच दशकों पुरानी क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता, जुनून और नाटकीयता का प्रतीक है.