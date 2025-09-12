IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले पर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा- 'मुझे लगता है कि....'
भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होने से पहले आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बड़ी बात बोली है. उन्होंने टीम इंडिया को भी अहम संदेश दिया है.
Published : September 12, 2025 at 4:33 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले बयानबाजी की हवाएं तेज हो गई हैं. क्योंकि टीम इंडिया अपने दूसरे मैच में 14 सितंबर यानी रविवार को पाकिस्तान के साथ खेलने वाली है. भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीत के साथ अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत की है. भारत ने अपने पहले मैच में 58 रनों का पीछा करते हुए यूएई को 9 विकेट से हराया था.
भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर मचा बवाल
भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान की टीमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पहली बार क्रिकेट के मैदान पर उतरने वाली हैं. ऐसे में देश और दुनिया भर की सारी नजरें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पर रहने वाली हैं.
भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर चारों ओर बातें हो रही हैं. कुछ लोग पाकिस्तान के साथ भारत के खेलने के खिलाफ है और मैच का बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. जबकि कुछ लोग इन दोनों टीमों के बीच धमाकेदार मुकाबला देखने को पूरी तरह तैयार है.
भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर अरुण धूमल का बयान
अब भारत-पाकिस्तान मैच से पहले आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारत-पाक मुकाबले को लेकर बड़ी बात बोली है. उन्होंने कहा है कि, 'मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. जब द्विपक्षीय मैचों की बात आती है, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने वाले हैं. लेकिन जब ऐसे एसीसी या आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट होते हैं, तो हमें उसमें भाग लेना होगा. इसलिए हम सरकार की सलाह पर ही चलेंगे'.
भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पाकिस्तान से भिड़ने वाली है. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ होने मैच में प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं. टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की वापसी हो सकती है, जिन्हें यूएई के खिलाफ मैच में बाहर बैठाया गया था.