IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले पर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा- 'मुझे लगता है कि....'

भारत-पाकिस्तान मैच ( ANI )

नई दिल्ली: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले बयानबाजी की हवाएं तेज हो गई हैं. क्योंकि टीम इंडिया अपने दूसरे मैच में 14 सितंबर यानी रविवार को पाकिस्तान के साथ खेलने वाली है. भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीत के साथ अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत की है. भारत ने अपने पहले मैच में 58 रनों का पीछा करते हुए यूएई को 9 विकेट से हराया था. भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर मचा बवाल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान की टीमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पहली बार क्रिकेट के मैदान पर उतरने वाली हैं. ऐसे में देश और दुनिया भर की सारी नजरें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पर रहने वाली हैं.

