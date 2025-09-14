ETV Bharat / sports

IND VS PAK: पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों से भारत को खतरा, जानिए किन प्लेयर्स पर टीम इंडिया की जीत का दारोमदार, देखें आंकड़े

एशिया कप 2025: आज के मैच में भारत और पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी प्रमुख हैं, जानिए उनके नाम और देखिए आंकड़े...

Published : September 14, 2025 at 1:15 PM IST

हैदराबाद : भारत-पाकिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला आज रात 8 बजे से होने वाला है. एशिया कप 2025 के छठे मैच में दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें अपना-अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस मैच में कौन से खिलाड़ी बल्ले और गेंद के साथ दोनों टीमों के लिए धमाल मचाएंगे आइए जानते हैं.

इन भारतीय खिलाड़ियों से पाकिस्तान को रहना होगा सावधान

इस मैच में अभिषेक शर्मा पर बल्ले के साथ टीम को तेज और सधी हुई शुरुआत देने का दारोमदार होगा. उन्होंने भारत के लिए 18 मैचों में 2 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ 556 रन बनाए हैं. उन्होंने यूएई के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में 30 रनों की आतिशी पारी खेली.

सूर्यकुमार यादव के ऊपर मिडिल ऑर्डर को संभालने का जिम्मा होगा. उन पर फैंस की नजरें रहेंगे. सूर्या ने 84 मैच की 80 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक के साथ 2605 रन बनाए हैं. अब वो पाकिस्तान के खिलाफ बल्ले से धमाल मचाने को तैयार होंगे.

हार्दिक पांड्या टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. पांड्या के पास पाकिस्तान के खिलाफ गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाने का मौका होगा. पांड्या ने 115 मैचों में 5 अर्धशतकों की मदद से 1821 रन बनाए हैं, जबकि उनके नाम 94 विकेट हासिल किए हैं.

टीम इंडिया के फैंस को गेंदबाजी में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव से काफी उम्मीद होगी. कुलदीप ने भारत के लिए 41 टी20 मैचों में 73 विकेट लिए हैं. वो 2 बार 4 विकेट और 2 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं. उन्होंने एशिया कप के पहले मैच में यूएई के खिलाफ 4 विकेट चटकाए थे.

जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाजों में से एक हैं, जिनका तोड़ किसी भी बल्लेबाजी क्रम के पास नहीं हैं. बुमराह ने 71 टी20 मैचों में 90 विकेट लिए हैं. अब वो दुबई में भी पाकिस्तान के खिलाफ धमाल मचाने को तैयार होंगे.

पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों से होगा भारतीय टीम को खतरा

भारतीय टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान से खतरा होगा. उन्होंने 102 मैचों में 2104 रन बनाए हैं. अब वो भारत के खिलाफ इस मैच में रन बनाने को बेताब होंगे. मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान सलमान अली आगा पर होगी. उन्होंने पाक टीम के लिए 25 टी20 मैचों में 489 रन बनाए हैं. इन दोनों के नाम 4-4 अर्धशतक भी दर्ज हैं.

स्पिन गेंदबाजी में जिम्मा मोहम्मद नवाज के हाथों में होगा. जो पाकिस्तान के लिए 71 मैचों में 70 विकेट ले चुके हैं और 638 रन बना चुके हैं. तेज गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी पर दारोमदार होगा और भारतीय बल्लेबाजों को उनसे बचकर रहना होगा. उनके नाम 85 टी20 मैचों में 102 विकेट दर्ज हैं.

