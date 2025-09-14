ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: राजनीतिक विवादों के बीच IND vs PAK मुकाबला, किसने क्या कहा?

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में ग्रुप चरण के मुकाबले में आमने-सामने होंगे.

राजनीतिक विवादों के बीच IND vs PAK मुकाबला
राजनीतिक विवादों के बीच IND vs PAK मुकाबला (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 10:34 AM IST

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए तैयार है. दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रविवार को खेला जाने वाला यह मैच जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में राजनीतिक तनाव, निराशा और व्यापक बहस की पृष्ठभूमि में हो रहा है.

मैच की पूर्व संध्या पर, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारत की तैयारियों को सराहा है. उन्होंने से कहा, 'मैं भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने खेला, मैंने आज तक किसी को पांच ओवर में मैच खत्म करते नहीं देखा. उन्होंने अपने पहले मैच में यूएई के खिलाफ भारत की नौ विकेट से जीत का भी जिक्र किया.'

बता दें कि भारत ने यूएई के खिलाफ अभिषेक शर्मा (16 गेंदों पर 30 रन) और शुभमन गिल (9 गेंदों पर 20* रन) की बदौलत 58 रनों का लक्ष्य सिर्फ 27 गेंदों में हासिल कर लिया था. कुलदीप यादव (7 रन पर 4 विकेट) और शिवम दुबे (7 रन पर 3 विकेट) ने विपक्षी टीम को सिर्फ 57 रनों पर ढेर कर दिया. वहीं पाकिस्तान ने भी ओमान पर 93 रनों की आसान जीत के साथ शुरुआत की.

Asia Cup 2025
एशिया कप 2025 के कप्तान (IANS PHOTO)

IND vs PAK पर राजनीतिक विवाद
हालांकि, भारत में इस मैच को लेकर राजनीतिक आवाजें पूर्ण बहिष्कार की अपील कर रही हैं. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मैच को 'राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान' बताया. उन्होंने कहा, 'एशिया कप मैच का बहिष्कार दुनिया को आतंकवाद पर हमारे रुख से अवगत कराने का एक अवसर है۔'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है, पहलगाम और पुलवामा की घटनाओं को भुला दिया जाता है۔ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह पर निशाना साधते हुए कहा, 'दिलजीत (दोसांझ) की फिल्म देश के साथ गद्दारी है और मैच के लिए नहीं, क्योंकि बिग बॉस का बेटा इसमें शामिल है, वह आईसीसी का अध्यक्ष है, बीसीसीआई भी यही देखता है, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर वो पहलगाम और पुलवामा को भूल जाते हैं.'

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारत के पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. केजरीवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ मैच आयोजित करने की क्या जरूरत है? पूरा देश इस मैच के खिलाफ है۔ फिर यह मैच क्यों हो रहा है? क्या यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आप डोनाल्ड ट्रंप के आगे कितना झुकेंगे?'

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खून और खेल साथ-साथ नहीं चल सकते۔ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के जो भी क्लब इस मैच का प्रसारण करेंगे, उनकी पार्टी उनका बहिष्कार करेगी.

IND vs PAK प्रसारण पर रोक लगाने की मांग
मनोरंजन उद्योग के 36 संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मैच के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की۔ पत्र में इस मैच को 'हमारे शहीदों की स्मृति का अपमान' बताया गया और 'ऐसे देश के साथ सामान्य स्थिति का भ्रामक संदेश भेजने के खिलाफ चेतावनी दी गई जो हमारे लोगों के खिलाफ हिंसा को प्रायोजित करता रहता है۔'

पत्र में आगे कहा गया, 'हर शहीद और निर्दोष पीड़ित के पीछे शोकाकुल परिवार होते हैं जिनका जीवन हमेशा के लिए बिखर गया है. हमारे सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान को न तो भुलाया जा सकता है और न ही अनदेखा किया जाना चाहिए.'

सोशल मीडिया पर, कई लोकप्रिय हैंडल पहले ही मैच के बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं, जबकि इस मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री कथित तौर पर सुस्त रही है, भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता की ऐतिहासिक लोकप्रियता के बावजूद कई सीटें अभी भी खाली हैं.

सरकार का क्या कहना है?
अगस्त की शुरुआत में, युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों पर अपनी नीति में चुपचाप संशोधन किया, जिससे भारतीय एथलीटों और टीमों को पाकिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति मिल गई, बशर्ते ये प्रतियोगिताएं पाकिस्तान के बाहर आयोजित की जाएं. इसका मतलब यह हुआ कि भारत ACC (एशियाई क्रिकेट परिषद) और ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) में पाकिस्तान के साथ खेलना जारी रखेगा, लेकिन पाकिस्तानी धरती पर आयोजित होने वाली द्विपक्षीय श्रृंखलाओं और प्रतियोगिताओं से परहेज करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मैच रद्द करने की याचिका खारिज की
इस विवाद को और तूल देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मैच रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, 'इतनी जल्दी क्या है? यह एक मैच है, इसे होने दो. मैच इसी रविवार को है. क्या किया जा सकता है?. चार कानून के छात्रों द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया था कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ खेलना एक गलत संदेश देता है, पीड़ितों की स्मृति का अपमान करता है और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराता है.

एशिया कप 2025: एक बड़ा मुकाबला
एशिया कप 2025, जो अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले संयुक्त अरब अमीरात में टी20 प्रारूप में खेला जा रहा है, 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगा. भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में है, और अगर दोनों टीमें आगे बढ़ती हैं तो सुपर 4 चरण में दूसरा मुकाबला भी हो सकता है.

