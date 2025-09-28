ETV Bharat / sports

IND vs PAK Final: 'उसे बाहर मत करो, उसको खिलाना ही होगा', गंभीर और सूर्या से दिग्गज की अहम गुजारिश

रविचंद्रन अश्विन की मानें तो, पाकिस्तान की टीम ने जिस प्रकार से सुपर-4 के अपने मैचों में प्रदर्शन किया है. उस हिसाब से अर्शदीप सिंह का टीम में होना जरूरी है, खासकर तब जब अर्शदीप ने श्रीलंका के खिलाफ गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और सुपर ओवर में श्रीलंकाई टीम को 2 रन के निजी स्कोर पर रोक दिया.

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले एशिया कप फाइनल को लेकर फैंस के बीच बड़ा उत्साह बना हुआ है. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने टीम में जसप्रीत बुमराह के साथ श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह को भी भारत की प्लेइंग-11 में शामिल करने की वकालत की है.

अर्शदीप को खेलना ही होगा - अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मैं चश्मा लगाकर भी यही कहूंगा. अगर आप मुझे गहरी नींद से भी जगा दें, तो भी मेरा जवाब नहीं बदलेगा. अर्शदीप को खेलना ही होगा. आठवें नंबर का बल्लेबाज कितने रन बनाएगा? ज्यादा नहीं, और आपको इतने रन की जरूरत भी नहीं है'.

अर्शदीप और वरुण को सिखाओ बल्लेबाजी - अश्विन

अश्विन चाहते हैं कि अर्शदीप सिंह को हर हाल में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में शामिल होना चाहिए. उन्होंने आगे बात करते हुए टीम इंडिया के बैटिंग कोच से भी गुजारिश की है. उन्होंने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए कहा है कि, कोच को अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती की बल्लेबाजी पर काम करना चाहिए. बुमराह पहले ही बल्लेबाजी कर लेते हैं और शॉट्स लगा सकते हैं. अब अर्शदीप और वरुण की बल्लेबाजी पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए और उन दोनों को समय देना चाहिए.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/ वरुण चक्रवर्ती.