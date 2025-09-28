ETV Bharat / sports

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कीं ये 3 गलती, तो हाथ से निकल सकती है ट्रॉफी?

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाना है. इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार भारतीय क्रिकेट टीम को माना जा रहा है. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट अब तक पाकिस्तान के साथ 2 मैच खेले हैं, जहां पाकिस्तान रनों का बचाव करते हुए दोनों बार फिसड्डी साबित हुई है. लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठानी है तो उसे 3 बड़ी गलती करने से बचना होगा.

भारतीय टीम को फील्डिंग में करना होगा सुधार

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर जमकर कैच छोड़े हैं. अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, शिवम दुबे जैसे तमाम अच्छे फील्डर माने जाने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट में लगातार कैच छोड़ते हुए आए हैं. भारत ने अब तक कुल 12 कैच टपकाए हैं. अब अगर फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने कैच छोड़े और अपनी फील्डिंग का स्तर नहीं सुधारा तो टीम को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

कप्तान सूर्यकुमार यादव को बनाने होंगे रन

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत के लिए मिडिल ऑर्डर को रन बनाने होंगे. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव (71 रन)बल्ले के साथ बेरंग नजर आए हैं. उन्हें बल्ले से इस टूर्नामेंट में उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले हैं. ऐसे में उनके रन नहीं बनाने से टीम पर दबाव बढ़ रहा है. सूर्या काफी बॉल खेलते और अंत में बगैर बड़ी पारी खेले आउट हो जाता हैं. अगर फाइनल में सूर्या का बल्ला नहीं चला तो इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है. उनके अलावा तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को भी रन बनाने होंगे.