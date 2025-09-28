ETV Bharat / sports

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कीं ये 3 गलती, तो हाथ से निकल सकती है ट्रॉफी?

Asia Cup 2025 Final: भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़ी गलतियां करने से बचना होगा. ये गलती दोहराना भारत के लिए खतरा पैदा करेगा.

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final
भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाना है. इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार भारतीय क्रिकेट टीम को माना जा रहा है. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट अब तक पाकिस्तान के साथ 2 मैच खेले हैं, जहां पाकिस्तान रनों का बचाव करते हुए दोनों बार फिसड्डी साबित हुई है. लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठानी है तो उसे 3 बड़ी गलती करने से बचना होगा.

भारतीय टीम को फील्डिंग में करना होगा सुधार
एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर जमकर कैच छोड़े हैं. अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, शिवम दुबे जैसे तमाम अच्छे फील्डर माने जाने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट में लगातार कैच छोड़ते हुए आए हैं. भारत ने अब तक कुल 12 कैच टपकाए हैं. अब अगर फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने कैच छोड़े और अपनी फील्डिंग का स्तर नहीं सुधारा तो टीम को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

कप्तान सूर्यकुमार यादव को बनाने होंगे रन
पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत के लिए मिडिल ऑर्डर को रन बनाने होंगे. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव (71 रन)बल्ले के साथ बेरंग नजर आए हैं. उन्हें बल्ले से इस टूर्नामेंट में उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले हैं. ऐसे में उनके रन नहीं बनाने से टीम पर दबाव बढ़ रहा है. सूर्या काफी बॉल खेलते और अंत में बगैर बड़ी पारी खेले आउट हो जाता हैं. अगर फाइनल में सूर्या का बल्ला नहीं चला तो इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है. उनके अलावा तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को भी रन बनाने होंगे.

इन 2 स्पिनर्स को चटकाने होंगे विकेट
एशिया कप में दुबई की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रही है. लेकिन इसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती (5 विकेट) और अक्षर पटेल (4 विकेट) गेंद के साथ कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, टीम के लिए एकमात्र स्पिनर कुलदीप यादव 12 विकेट चटकाकर टॉप विकेट टेकर बने हुए हैं. अब अगर भारत को फाइनल में पाकिस्तान को हराना है तो वरुण और अक्षर को विकेट हासिल करने होंगे.

भारत और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान - साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

ये खबर भी पढ़ें : पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास, रोहित-विराट का रिकॉर्ड तोड

