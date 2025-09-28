ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास, रोहित-विराट का रिकॉर्ड तोड

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final : एशिया कप में अभिषेक शर्मा रोहित और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच सकते हैं.

Abhishek Sharma T20I Record
अभिषेक शर्मा (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल आज रात 8 बजे से एक-दूसरे के साथ दुबई में खेलने वाली हैं. इस मैच में भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर रहने वाली है, जिनका बल्ला एशिया कप में लगातार आग उगल रहा है. अभिषेक लगातार रन बना रहे हैं और टीम इंडिया के टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर बने हुए हैं.

अभिषेक शर्मा का बल्ला उगल रहा आग
अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में लगातार 3 मैचों में अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचों की 6 पारियों में 51.50 की औसत और 204.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 3 अर्धशतकों की मदद से 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 31 चौके और 19 छक्के निकले हैं. अब वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं.

अभिषेक शर्मा तोड़ेंगे विराट कोहली का रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा (309) विराट कोहली को पछाड़कर किसी मल्टी-नेशन टी20I टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं. उन्हें कोहली से आगे निकलने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत है, जिन्होंने 2014 टी20 विश्व कप में 106.33 की औसत से 4 अर्धशतकों के साथ 319 रन बनाए थे. कोहली के इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला और भारत फाइनल में श्रीलंका से छह विकेट से हारकर उपविजेता रहा.

25 वर्षीय यह खिलाड़ी किसी टी20I टूर्नामेंट में टेस्ट नेशन वाले देश के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए फिल साल्ट के सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने से भी 23 रन दूर है. साल्ट ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20I मैचों में 2 शतकों सहित 331 रन बनाए थे. अब अभिषेक के पास साल्ट को भी पीछे छोड़ने का मौका होगा.

अभिषेक रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान को छोड़ेंगे पीछे
भारत के धाकड़ सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अगर एक और 30 से ज्यादा का स्कोर बनाते हैं, तो वे इस मैच में रोहित शर्मा और पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से आगे निकल सकते हैं. अभिषेक लगातार 7 बार 30 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं, रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान भी 7 बार ये कारनामा कर चुके हैं. अब अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में एक और 30 से ज्यादा का स्कोर करते हैं तो वो रिजवान और रोहित को पीछे छोड़ देंगे.

अभिषेक शर्मा ने इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और 11 मैचों में 53.45 की औसत और 211.51 के स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाए हैं. इसमें से 309 रन वो एशिया कप में बना चुके हैं.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs PAK Final: 'उसे बाहर मत करो, उसको खिलाना ही होगा', गंभीर और सूर्या से दिग्गज की अहम गुजारिश

