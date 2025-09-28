ETV Bharat / sports

PAK को तहस-नहस करेंगे बुमराह, शिवम दुबे का X फैक्टर आएगा काम, बिहार के खिलाड़ियों में उत्साह

एशिया कप 2025 को लेकर बिहार के खिलाड़ियों में उत्साह ( ETV Bharat )

"टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन टीम को दमदार शुरुआत देंगे. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की जोड़ी से पावरप्ले में पाकिस्तान के विकेट गिरते देखना चाहते हैं." -युवराज, युवा क्रिकेटर

पाकिस्तान को नहीं मिलेगा मौका: युवा क्रिकेटरों का मानना है कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में एक यादगार पल बनने वाला है. युवा क्रिकेटर युवराज ने कहा कि वह इस फाइनल को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. उन्हें उम्मीद है कि भारतीय बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देंगे.

खिलाड़ियों में जोश: फाइनल मुकाबले को लेकर पटना के क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस करने वाले युवा खिलाड़ियों में गजब का जोश देखने को मिला. खिलाड़ी सुबह अपनी प्रैक्टिस पूरी कर शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू हो और वे स्क्रीन पर अपने चहेते सितारों को पाकिस्तान पर कहर बरपाते देखें.

भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत: खास बात है कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की अब तक दो भिड़ंत हो चुकी है. दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. अब क्रिकेट प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम आज भी अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को मैदान पर धूल चटाएगी.

पटना: एशिया कप क्रिकेट के 41 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान की टीम फाइनल में आमने-सामने होंगी. यह महामुकाबला रविवार शाम दुबई में खेला जाएगा. दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हैं. पूरे एशिया की निगाहें इस मैच पर टिकी हैं.

फार्म में वापसी करेंगे बुमराह: क्रिकेटर सम्राट ने कहा कि इस मैच में बुमराह अहम भूमिका निभाने वाले हैं. उनके मुताबिक बुमराह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान के बल्लेबाजों को तहस-नहस कर देंगे. 'भारतीय गेंदबाजी लाइनअप इस समय बेहतरीन फॉर्म में है. पाकिस्तान के बल्लेबाज दबाव में आ जाएंगे.'

मैच होगा रोमांचक: युवा क्रिकेटर कबीर का मानना है कि यह मैच बेहद रोमांचक होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम हर क्षेत्र में मजबूत है. बल्लेबाजी में अक्षर पटेल तक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जबकि स्पिन गेंदबाजी भी संतुलित है.

"दुबई का मैदान बैटिंग फ्रेंडली है. अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो 200 रन से ज्यादा का स्कोर आसानी से खड़ा कर सकता है. पाकिस्तान की गेंदबाजी भारत के सामने कमजोर है. भारतीय बल्लेबाज 250 रन भी बना सकते हैं." -कबीर, युवा क्रिकेटर

कबीर, युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

शिवम दूबे एक्स फैक्टर: युवा क्रिकेटर अंकुश ने कहा कि भारतीय टीम को वही प्लेइंग इलेवन उतारनी चाहिए, जिसने पिछले दोनों मैचों में पाकिस्तान को हराया था. उन्होंने खास तौर पर शिवम दुबे को टीम का एक्स फैक्टर बताया. अंकुश का कहना है कि दुबे बल्लेबाजी में बड़े शॉट लगाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी विकेट निकालते हैं.

"हार्दिक पांड्या भी टीम के लिए बैट और बॉल दोनों से शानदार योगदान देते हैं. अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो भारतीय गेंदबाज उसे 160-170 रनों तक सीमित कर देंगे और भारत के लिए यह स्कोर चेज करना बेहद आसान होगा." -अंकुश, युवा क्रिकेटर

मैच के रिजल्ट का इंतजार: भारत-पाकिस्तान फाइनल को लेकर पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है. हर क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने को बेताब है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारतीय टीम एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी.

भारत टीम में संभावित प्लेयिंग-11: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान टीम में संभावित प्लेयिंग-11: सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ.

