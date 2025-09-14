ETV Bharat / sports

IND vs PAK मैच पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बोली बड़ी बात, इस टीम को बताया फेवरेट

हालांकि, बीसीसीआई ने कहा है कि वह केंद्र सरकार की उस नीति से बंधा है जो बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी की अनुमति देती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं पर प्रतिबंध लगाती है. केंद्रीय खेल मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों में पाकिस्तान के साथ खेल सकता है, लेकिन एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों में भाग नहीं ले सकता.

पहलगाम हमले के बाद, भारत के अनुभवी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच का बहिष्कार किया. एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों को देखते हुए, इस बात पर लगातार बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट मैच खेलना चाहिए.

कई सालों में पहली बार, मैदान पर हमेशा एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे पड़ोसी देशों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है. यह सब पहलगाम में हुए एक घातक आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे.

हैदराबाद: पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मुकाबले को लेकर कम प्रचार के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के गिरते स्तर को जिम्मेदार ठहराया है.

कनेरिया ने क्या कहा?

कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं. भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का मैच नहीं खेला और इस मामले पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है. साथ ही, पाकिस्तान क्रिकेट का स्तर गिर गया है, यही वजह है कि इस बार भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं है.'

इस अनुभवी गेंदबाज ने एशिया कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की संभावनाओं पर भी संदेह व्यक्त करते हुए कहा, 'अभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की टीम युवाओं से भरी है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं. इसके विपरीत, भारत के पास सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एक मजबूत और गहरी बल्लेबाजी लाइनअप है.

कनेरिया ने आगे कहा, 'पाकिस्तान छोटी टीमों से हार रहा है और टीम में लगातार बदलाव हो रहे हैं. इस बार न तो बाबर आजम और न ही रिजवान टीम में हैं, टीम की हालत ऐसी है कि अभी कोई स्थापित खिलाड़ी नहीं है. ज्यादातर खिलाड़ी युवा हैं.'

कनेरिया ने पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहा?

कनेरिया ने कहा कि अगर पाकिस्तान हार भी जाता है, तो भी वे टीम के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का दावा करेंगे. 'वे एशिया कप में जाएंगे और अगर वे भारत से हार भी जाते हैं, तो भी वे कहेंगे कि हम अभी भी एक नई टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं. और अभी, भारत के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. क्योंकि जिस तरह से पहली बार कप्तान बने शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर की, वह भारत के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था.'

उन्होंने आगे कहा, 'एशिया कप में, सूर्यकुमार यादव नेतृत्व कर रहे हैं. अगर आप भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को देखें, तो यह गहराई तक जाती है. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई प्रतिस्पर्धा होगी.'

बता दें कि भारत ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात पर नौ विकेट की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि पाकिस्तान ने शुक्रवार को ओमान पर 93 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की.